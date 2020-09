Milan, adesso caccia al difensore: la situazione tra Fofana e Tomiyasu

Venduto Paquetà adesso il Milan può andare a caccia del difensore: ecco la situazione tra Wesley Fofana e Takehiro Tomiyasu

La partenza di Lucas Paquetà destinazione Lione sblocca finalmente i piani in entrata del Milan. E’ infatti ufficialmente partita la rincorsa last minute al difensore centrale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, sono ormai ridotte le chance di vedere Wesley Fofana vestire la maglia rossonera.

Il Saint-Etienne infatti valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, cifra che il Diavolo non può in alcun modo al momento raggiungere. Ecco allora che si sono infittiti i contatti per Takehiro Tomiyasu del Bologna. Le prossime ore saranno decisive per capire quanto margine può avere questa trattativa. Il club emiliano valuta il difensore circa 25 milioni di euro. Vedremo che tipo di proposta sapranno avanzare i rossoneri.