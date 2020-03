Milan a San Siro: la sconfitta in campionato mancava da novembre con la Lazio

Ieri il Milan ha perso 2-1 a San Siro contro il Genoa: la sconfitta casalinga mancava da novembre contro la Lazio

Nella giornata di ieri, in un San Siro vuoto, a porte chiuse per l‘emergenza Coronavirus, il Milan è uscito sconfitto dalla gara contro il Genoa. Gli uomini di Nicola si sono imposti per 2-1 sui rossoneri.

La sconfitta casalinga in campionato mancava addirittura da novembre, quando il Diavolo perse, anche in quel caso, per 2-1 contro la Lazio. Decisive per i biancocelesti furono le reti di Immobile e Correa.