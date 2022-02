Milan, 4 derby in una stagione: da quanto non succedeva

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Grazie alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, il Milan toccherà quota 4 derby in una stagione

Grazie alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, il Milan toccherà quota 4 derby in una stagione. Evento che non capitava da parecchio tempo, come ricorda Gazzetta:

«Q uattro derby in una stagione: il massimo per l’adrenalina di tifosi, giocatori, semplici appassionati. A Milano l’ultima volta era successo nel lontano 2005 ma questo inizio di 2022 ci regalerà altre due puntate della sfida sotto la Madonnina, grazie al doppio incrocio di coppa Italia che scatta a inizio marzo. Con un gustoso ingrediente in più rispetto al passato: stavolta Inter e Milan sono grandi protagoniste anche in Serie A e non è mai successo che le milanesi si sfidino in una semifinale di coppa Italia da prima e secondo. Ci sono andati vicini un anno fa: in campionato Milan davanti all’Inter (che poi ribalterà la situazione) e dentro-fuori nella coppa nazionale che però arriva ai quarti. In campo sono scintille tra Lukaku e Ibrahimovic che lascerà i suoi in dieci: quasi inevitabile la sconfitta, firmata al 97’ da Eriksen».