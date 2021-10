Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha toccato vari temi caldi della gara di domani. Le parole del tecnico sul Milan di Stefano Pioli raccolte da TMW.

MILAN – «Il Milan è secondo in classifica e c’è da dire che spesso sono stati puniti degli episodi. Giocano bene, anche nell’ultima partita con il Verona hanno ribaltato il risultato e con Pioli stanno facendo molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile, ma come lo è per tutte le squadre che affrontano i rossoneri. Noi giochiamo in casa e abbiamo dalla nostra il pubblico. Sono convinto che domani faremo una grande partita. Dobbiamo fare ciò che abbiamo preparato e sfruttare al meglio le occasioni che avremo perché loro sicuro che loro faranno lo stesso».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SINISA MIHAJLOVIC