Milan Lecce, Pioli scioglie il dubbio: vinto il ballottaggio, gioca lui. ULTIMISSIME

Milan-Lecce, Stefano Pioli scioglie il dubbio: in difesa tocca ad Alessandro Florenzi. Calabria titolare contro la Roma

Stefano Pioli ha sciolto le riserve per quanto riguarda la gara di oggi tra Milan e Lecce. Come riferito dal Corriere dello Sport, sulla corsia di destra in difesa toccherà ad Alessandro Florenzi che ha vinto il ballottaggio con Davide Calabria.

Il capitano del Milan tornerà poi titolare nella gara di giovedì in Europa League contro la Roma: prima però i tre punti contro i salentini. Pioli non vuole assolutamente cali di tensione.