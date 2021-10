Messias Milan: debutto ok, ora il salto di qualità definitivo

Junior Messias ha esordito bene contro l’Atalanta. Il brasiliano ora deve convincere il Milan in modo definitivo

Schierato come trequartista centrale, ruolo nel quale Pioli lo vede molto bene in alternanza con Brahim Diaz, Junior Messias si è ben destreggiato riuscendo a far sviluppare il gioco esattamente come voleva il suo allenatore.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, osservando l’azione del gol dello 0-3 messo a segno da Leao, è proprio il brasiliano ad avviarla con i tempi giusti. Ora l’ex Crotone dovrà convincere in via definitiva il Milan.