Messias a Milan Tv: «Dobbiamo giocare ogni partita come una finale»

Le parole di Junior Messias a Milan Tv, dopo Salernitana Milan:

«L’approccio è stato giusto, se no non segnavamo così presto, ma dovevamo continuare, non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Il mister non ci ha ancora parlato. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, l’approccio deve essere questo. Positivo avere sempre i tifosi vicino».