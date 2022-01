Mertens: «Non dimenticheremo Insigne. Sul mio rinnovo…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mertens: «Insigne è napoletano, non lo dimenticheremo. Il mio rinnovo…». Le dichiarazioni dell’attaccante belga

Dries Mertens a DAZN dopo Napoli-Salernitana.

PARTITA – «Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni in cui non abbiamo segnato. Poi è sempre difficile, loro hanno fatto un tiro e un gol».

RINNOVO – «Se sei importante per la squadra… Vediamo il futuro».

GOL INSIGNE – «Era importante per lui. Volevo tirare io, ma per lui è un momento importante. Ha fatto questa scelta, mi mancherà è stato un giocatore e un uomo importante per questa società. Non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per noi, aveva bisogno di questa reazione. Vuole finire bene, ci dispiace. Lui è napoletano, dopo 11 anni qua dobbiamo ringraziarlo».

INTER – «Il Venezia ha fatto una grande partita, hanno fatto un gol all’ultimo. Peccato per noi ma continuiamo così. La prossima partita sarà importante».