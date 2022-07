Romagnoli ad un passo dalla Lazio: ecco le ultime

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, è ad un passo dal trasferimento a parametro zero alla Lazio.

Inoltre, come riportato da Sky Sport, è pronto a rindossare anche alla Lazio la maglia numero 13, vestita in passato sia in rossonero che in biancoceleste da una leggenda come Alessandro Nesta