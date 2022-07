Mercato Milan, Ziyech e Zaniolo come alternative a De Ketelaere: i dettagli

Il Milan pensa a Ziyech e Zaniolo come possibili alternative a De Ketelaere: i dettagli

Oggi Maldini e Massara saranno ospiti del Bruges per cercare di convincere il club belga a chiudere la trattativa per De Ketelaere.

Se non si dovesse trovare la quadra per il talento classe 2001, il Milan sarebbe pronto a tornare su Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea ma potrebbe tornare di moda anche il nome di Niccolò Zaniolo che ancora sembra essere lontano dal rinnovo con la Roma