Mercato Milan, resiste la suggestione Zirkzee ma la concorrenza è folta

Mercato Milan, per l’attacco resiste la suggestione Zirkzee ma la concorrenza è elevatissima: prossime settimane decisive

Il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante olandese, si conferma uno dei temi più caldi del prossimo mercato Milan. L’interesse per il giocatore, attualmente in un club di prima fascia ma con prospettive di trasferimento, è altissimo sia in Italia che in Premier League.

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento sulla situazione, sottolineando la forte pressione che sta arrivando dal calcio inglese.

Mercato Milan, Premier League su Zirkzee: West Ham In Prima Fila

Moretto ha confermato che ci sono «club inglesi attenti alla situazione di Zirkzee, tra cui il West Ham». La squadra londinese, spesso alla ricerca di un attaccante di alto profilo per rinforzare il reparto avanzato, vede nell’olandese un obiettivo concreto.

L’interesse dei club di Premier, con la loro superiore capacità economica, rappresenta sempre una minaccia per le squadre italiane. L’attenzione degli Hammers su Zirkzee indica una chiara intenzione di agire in maniera rapida per assicurarsi il giocatore.

L’Italia È Alla Finestra: Nessun Dialogo Avanzato

Anche in Italia, l’attaccante riscuote unanimi consensi: «In Italia chiunque prenderebbe Zirkzee», ha ammesso Moretto, riconoscendo l’elevato status e le qualità tecniche dell’olandese.

Tuttavia, il giornalista ha specificato che, nonostante l’apprezzamento generalizzato e il nome di Zirkzee sia spesso accostato a top clubcome Milan e Juventus, «ad oggi non ci sono dialoghi avanzati» con nessuna società italiana. Questo suggerisce che, mentre l’interesse è concreto, i club della Serie A stanno procedendo con maggiore cautela nelle prime fasi di approccio, forse attendendo di definire meglio le proprie strategie in uscita e le risorse economiche disponibili.