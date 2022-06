Mercato Milan, Zaniolo affare difficile: ecco l’offerta dei rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Zaniolo: ecco l’offerta dei rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, ma la trattativa pare essere più complicata del previsto.

Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non vogliono andare oltre i 40 milioni, inserendo anche una contropartita tecnica (25 milioni più un giocatore come per esempio Saelemaekers o Rebic). La Roma invece pretende 65 milioni cash.