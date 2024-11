Mercato Milan, Fonseca vuole il parametro zero di lusso! Concorrenza serratissima, quel tecnico ci sta provando

Mercato Milan, Fonseca vorrebbe Zalewski a parametro zero ma Mourinho sta provando a portarlo al Fenerbahce: i dettagli

Come riportato da Fanatik, potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la corsa a Nicola Zalewski:

José Mourinho vuole Nicola Zalewski al Fenerbahce. E non è la prima volta che riceve degli apprezzamenti dalla Turchia, come dimostrato dal Galatasaray e il ‘no’ rifilato in estate dal centrocampista polacco, all’occorrenza esterno di sinistra. Attualmente il 22enne originario di Tivoli ha un contratto con la Roma valido fino al 30 giugno 2025, perciò alla fine della stagione – in assenza di rinnovo – diventerà un parametro zero prelevabile da chiunque.