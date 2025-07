Mercato Milan, svolta Xhaka! Desiderio chiaro espresso al Bayer Leverkusen e futuro segnato

Mercato Milan, Granit Xhaka, seguito nelle scorse settimane anche dai rossoneri, vuole tornare in Premier League e giocare nel Sunderland

Notizie che scuotono il calciomercato giungono dall’autorevole David Ornstein di The Athletic: Granit Xhaka ha comunicato al Bayer Leverkusenla sua intenzione di trasferirsi esclusivamente al Sunderland. Una decisione che ha del clamoroso, soprattutto considerando il forte interesse di club di primo piano come il calciomercato Milan, che vedeva nel centrocampista svizzero un elemento ideale per rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione.

L’indiscrezione, ripresa da una delle fonti più attendibili nel panorama calcistico internazionale, getta un’ombra sulle strategie di mercato rossonere. Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Massimiliano Allegri alla guida e Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, era alla ricerca di un profilo di spessore per il centrocampo. Xhaka, con la sua esperienza internazionale, la sua visione di gioco e la sua capacità di leadership, sembrava rappresentare l’innesto perfetto per dare equilibrio e qualità alla squadra. La sua eventuale acquisizione avrebbe rappresentato un colpo importante per i rossoneri, desiderosi di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

La notizia dell’esclusiva preferenza di Xhaka per il Sunderland lascia però il Milan con un pugno di mosche. Questo sviluppo inatteso costringerà Tare e Allegri a rivedere le proprie priorità sul mercato, orientandosi verso altri obiettivi. Il Direttore Sportivo, reduce da un’esperienza significativa alla Lazio, avrà il compito di identificare rapidamente alternative valide che possano integrarsi al meglio nel progetto tecnico di Allegri. Il nuovo corsodel Milan si trova così subito di fronte a una sfida importante, dimostrando la complessità e l’imprevedibilità del mercato calcistico.

Ma cosa spinge un calciatore del calibro di Granit Xhaka, con un passato nell’Arsenal e attualmente protagonista nel Bayer Leverkusen, a preferire una squadra che milita in Championship come il Sunderland? Diverse potrebbero essere le motivazioni. Forse un progetto sportivo ambiziosoproposto dai “Black Cats”, un ruolo centrale garantito all’interno della squadra, o magari considerazioni di natura personale e familiare. È noto come alcuni calciatori, in determinate fasi della loro carriera, possano prediligere un contesto meno pressante e più familiare rispetto alle luci della ribalta dei grandi club. La ricerca di stabilità e un ruolo di primo pianoin un club con una storia importante come il Sunderland potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella sua decisione.

Per il Milan di Tare e Allegri, la beffa Xhaka rappresenta un monito. Il mercato è fluido e le trattative possono prendere pieghe inaspettate. Ora la dirigenza rossonera dovrà dimostrare la propria capacità di adattamento e la lungimiranza nel trovare il giusto profilo per il centrocampo. I tifosi milanisti, dopo l’iniziale delusione, attendono con curiosità e fiducia i prossimi sviluppi, sapendo che la sessione di mercato è appena all’inizio e che le opportunità per rafforzare la squadra non mancheranno.