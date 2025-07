Mercato Milan, sfuma Pubill? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi sul futuro del terzino

Mercato Milan, può definitivamente sfumare il possibile arrivo di Pubill in rossonero: Wolverhampton pronto a chiudere il colpo

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le prime operazioni di rilievo stanno per essere definite. Una di queste riguarda il promettente terzino destro dell’Almería, Marc Pubill, che sembra essere ormai a un passo dal vestire la maglia del Wolverhampton Wanderers. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, evidenzia come l’accordo tra il club inglese e la società spagnola sia molto vicino, con le firme che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Questo imminente trasferimento rappresenta una vera e propria beffa per il calciomercato Milan, che aveva mostrato un forte interesse per il giovane difensore. I rossoneri, sotto la nuova gestione sportiva che vede Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, erano alla ricerca di un rinforzo di qualità per la fascia destra, un ruolo cruciale nel nuovo assetto tattico che Allegri potrebbe voler implementare. L’idea era quella di affiancare o sostituire gli attuali interpreti con un profilo giovane ma già affermato, capace di garantire solidità difensiva e spinta offensiva. Pubill, con le sue ottime prestazioni in Liga e la sua notevole crescita nelle ultime stagioni, rientrava perfettamente in questo identikit.

L’abilità del Wolverhampton nel chiudere l’operazione in tempi così rapidi e con un offerta evidentemente più convincente sottolinea la competitività del mercato internazionale e la necessità per i club italiani di agire con determinazione e tempestività. Per il Milan, perdere un obiettivo primario come Pubill potrebbe significare dover rielaborare le strategie per la fascia destra, puntando su alternative che possano comunque garantire il livello tecnico e le caratteristiche richieste dallo staff tecnico.

Marc Pubill, classe 2003, è un difensore moderno, dotato di grande corsa, buona tecnica e una visione di gioco che lo rende pericoloso anche in fase di costruzione e rifinitura. La sua esperienza in un campionato impegnativo come la Liga spagnola, nonostante la giovane età, lo ha reso un pezzo pregiato sul mercato. Il passaggio in Premier League, uno dei campionati più fisici e tattici del mondo, rappresenterà per lui un ulteriore banco di prova e un’opportunità per consolidare la sua carriera a livelli ancora più alti.

Per i Wolves, l’ingaggio di Pubill significa rafforzare un reparto già solido con un talento cristallino, capace di garantire futuro e prospettiva. La dirigenza inglese, infatti, è nota per la sua capacità di scovare e valorizzare giovani talenti provenienti da campionati meno blasonati, per poi lanciarli nel calcio che conta. Questa operazione si inserisce perfettamente in questa filosofia societaria.

In definitiva, mentre il Wolverhampton si prepara ad accogliere il suo nuovo gioiello spagnolo, il Milan di Tare e Allegri dovrà tornare sul mercato con ancora più convinzione per assicurarsi i rinforzi necessari a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. Il calciomercato è appena all’inizio e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.