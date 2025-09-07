Mercato Milan, Vos verso l’uscita: trattativa in corso, può trasferirsi in quel campionato nelle prossime ore

Mercato Milan, Silvano Vos si avvicina all’uscita da Milanello: trattativa serrata con un club svizzero. Prossime ore decisive

La situazione nel calciomercato Milan continua a evolvere rapidamente, specialmente per quanto riguarda il mercato dei giovani talenti. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, la squadra sta subendo un profondo rinnovamento. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista sportivo Matteo Moretto, confermano questa tendenza.

Secondo quanto riportato da Moretto, Silvano Vos, il talentuoso centrocampista olandese proveniente dall’Academy dell’Ajax, è molto vicino a lasciare il Milan. La destinazione più probabile è un prestito in Svizzera. L’obiettivo della società rossonera è permettere al giovane di accumulare esperienza e minuti di gioco, fondamentali per la sua crescita professionale. Questa mossa non è una sorpresa, dato che sia Tare che Allegri hanno sempre mostrato una grande attenzione alla valorizzazione dei giovani promettenti.

L’operazione è già in uno stato avanzato e le parti sono vicine a raggiungere un accordo definitivo. La scelta di un club svizzero offre a Vos l’opportunità di confrontarsi con un calcio diverso, più fisico e tattico, che potrebbe prepararlo al meglio per un futuro ritorno in Italia, magari proprio al Milan. L’ambiente svizzero è noto per la sua capacità di far crescere i talenti, e molti club hanno dimostrato di essere una vera e propria palestra per i giocatori in erba.

Per il Milan si tratta di una decisione strategica: cedere il giocatore in prestito, senza perdere il controllo sul suo sviluppo, per farlo maturare e rientrare in futuro come un giocatore più completo e pronto per le sfide della Serie A. La presenza di Tare in cabina di regia sta portando una nuova filosofia di gestione del mercato, basata su un approccio più razionale e mirato, che non lascia nulla al caso. Allo stesso modo, Allegri ha bisogno di una rosa completa ma anche funzionale alle sue idee di gioco, e i prestiti sono uno strumento utile per scremare la rosa e permettere ai giocatori non immediatamente pronti di trovare spazio altrove.

L’accordo dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore, e a quel punto si conosceranno tutti i dettagli, compreso il nome del club svizzero che accoglierà Silvano Vos. Questo trasferimento segna l’inizio di una nuova fase per il giovane calciatore, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore lontano dai riflettori di San Siro, ma con gli occhi del Milan sempre puntati su di lui. Tare e Allegri sanno bene che il futuro del club passa anche dalla valorizzazione dei propri gioielli, e questa mossa è la prova tangibile di questo nuovo approccio.