Mercato Milan, idea a sorpresa per portare Vlahovic in rossonero! C'entra Saelemaekers… Dettagli.

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e a tenere i tifosi con il fiato sospeso. Una delle trattative che sta animando le discussioni è quella che potrebbe portare Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo di proprietà della Juventus, a vestire la maglia rossonera. Un’operazione complessa, che richiede un ingente esborso economico e che la dirigenza del Milan, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta valutando attentamente.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo, l’affare potrebbe sbloccarsi solo attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai bianconeri. Il nome che sarebbe finito sulla lista dei desideri della Vecchia Signora è quello di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga, noto per la sua duttilità e la sua capacità di coprire più ruoli in campo.

Tuttavia, nonostante l’interesse della Juventus, il Milan ha già chiuso ogni possibilità. L’esterno belga è considerato un elemento prezioso per la rosa rossonera, e il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di privarsene. La sua duttilità tattica e la sua dedizione in campo lo hanno reso un giocatore apprezzato da tutto l’ambiente, compreso il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La sua permanenza è considerata fondamentale per il progetto tecnico della squadra, che si sta delineando per la prossima stagione.

L’operazione per Vlahovic rimane quindi in stand-by, almeno per il momento. Il Milan valuta l’attaccante serbo come un obiettivo primario, ma non sembra disposto a sacrificare giocatori ritenuti strategici. La Juventus, dal canto suo, continua a cercare soluzioni per piazzare il suo attaccante, e l’interesse per Saelemaekers dimostra quanto il giocatore sia stimato anche da altre big del campionato. I rossoneri si trovano di fronte a un bivio: trovare una nuova formula per l’acquisto di Vlahovic o virare su altri obiettivi. La parola chiave per le prossime settimane sarà pazienza, in attesa di nuovi sviluppi.