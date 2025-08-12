Mercato Milan, la decisione di Vlahovic spiazza il Diavolo e gela la Juve: l’ha comunicato nelle ultimissime ore!

Mercato Milan, clamorosa decisione di Dusan Vlahovic: ha comunicato alla Juve di voler restare a scadenza di contratto

Le ambizioni di mercato del Milan per l’attacco subiscono un duro colpo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic avrebbe ribadito con fermezza la sua intenzione di non lasciare Torino quest’estate. Un messaggio chiaro e inequivocabile quello inviato dall’attaccante serbo alla Juventus: “Resto fino a scadenza”. Una dichiarazione che spazza via ogni ipotesi di trasferimento immediato, blindando di fatto il futuro di Vlahovic in bianconero almeno fino al giugno 2026, data di scadenza del suo attuale contratto.

Questa notizia rappresenta una vera e propria doccia fredda per il Milan, che aveva individuato in Vlahovic uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, i rossoneri stanno cercando di costruire una squadra competitiva in grado di lottare per i vertici della Serie A. L’arrivo di un attaccante di alto profilo come Vlahovic era considerato fondamentale per incrementare la potenza di fuoco e la capacità realizzativa della squadra.

Il lavoro di Tare si complica notevolmente. Il neo-DS rossonero, fresco di nomina, si trova subito di fronte a una situazione spinosa. Dopo aver delineato insieme ad Allegri le priorità per il mercato, l’accelerazione su Vlahovic sembrava una strada percorribile. Le qualità tecniche del centravanti, la sua giovane età e il suo margine di miglioramento lo rendevano il profilo ideale per il progetto milanista. La sua decisione di rimanere alla Juventus, tuttavia, costringe il Milan a rivedere le proprie strategie e a esplorare nuove piste per l’attacco.

Per il Milan, ora, si apre un nuovo scenario. Tare e Allegri dovranno individuare alternative valide a Vlahovic. Il mercato offre diverse opzioni, ma trovare un attaccante con le caratteristiche e il potenziale del serbo non sarà facile. La delusione per la risposta negativa di Vlahovic è tangibile, ma il Milan è determinato a non farsi trovare impreparato e a garantire ad Allegri una rosa all’altezza delle aspettative. La ricerca del nuovo centravanti per il Milan riparte, con la consapevolezza che il tempo stringe e le decisioni dovranno essere prese con rapidità e precisione.