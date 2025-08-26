Mercato Milan, resiste la suggestione Vlahovic! Smentito l'ultimo accostamento in Serie A. E Allegri...

Mercato Milan, in casa rossonera resiste la suggestione legata a Dusan Vlahovic: smentito l’interesse del Napoli per il serbo

Il calciomercato entra nel vivo e le voci si rincorrono, creando un vero e proprio mosaico di trattative e indiscrezioni. Tra le tante, una in particolare sta agitando il panorama calcistico italiano: l’interessamento del Napoli per Dusan Vlahovic. Questa notizia, che circola da diversi giorni, è stata riaccesa e amplificata nelle ultime ore, nonostante la prima scelta del club partenopeo sembrasse essere Rasmus Hojlund. L’accostamento di Vlahovic al Napoli, inizialmente una semplice mormorazione, si sta trasformando in una possibilità concreta, gettando un’ombra sul futuro del giovane attaccante serbo alla Juventus.

La Juventus e il Futuro di Vlahovic

Per la Juventus, la situazione di Vlahovic è delicata. Nonostante il gol segnato contro il Parma, che ha acceso le speranze dei tifosi, il club bianconero è aperto a trattative. La dirigenza juventina spera che un’offerta concreta arrivi nell’ultima settimana di mercato, offrendo una soluzione finanziaria che permetta di sbloccare il mercato in entrata. Tuttavia, non va dimenticato che Dusan Vlahovic è sempre stato la prima scelta di Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore del Milan. Un dettaglio cruciale che potrebbe complicare la trattativa e influenzare le decisioni del giocatore.

Allegri e la Tendenza Milan

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, sta cercando di rinforzare la sua rosa. Nonostante il grande talento di Harder, che è un acquisto importante per il club, Allegri non ha nascosto il suo desiderio di avere un attaccante di alto livello come Vlahovic. Le dinamiche tra Juventus e Milan potrebbero quindi diventare un fattore determinante in questa complessa partita di mercato. Il desiderio di Allegri di lavorare nuovamente con Vlahovic potrebbe spingere il Milan a inserirsi nella corsa, rendendo la trattativa ancora più avvincente e imprevedibile.

In sintesi, mentre il Napoli continua la sua ricerca di un bomber per rinforzare l’attacco, la situazione di Vlahovic alla Juventus rimane in bilico. Il club bianconero è pronto a valutare le offerte, ma il legame tra il giocatore e Allegri, ora al Milan, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo. La settimana sarà decisiva per capire quale sarà il futuro di uno degli attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo.