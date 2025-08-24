Mercato Milan, si riscalda la pista Vlahovic! Spunta lo scambio a sorpresa con la Juve? Clamorosa suggestione

Mercato Milan, torna a scaldarsi la pista legata a Dusan Vlahovic: contatti in corso, possibile scambio con Saelemaekers? Ultime

Il calciomercato Milan, con il suo nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, si trova a un bivio cruciale nel calciomercato. Il ritorno di Victor Boniface in Germania ha gettato un’ombra di pessimismo sulla trattativa, spingendo la dirigenza rossonera a valutare soluzioni alternative. Tra queste, un nome in particolare continua a circolare con insistenza, una vecchia fiamma che sembra non essersi mai spenta: Dusan Vlahovic.

Vlahovic: Il Preferito di Allegri

Massimiliano Allegri, che ha sempre avuto una predilezione per l’attaccante serbo, sta spingendo con forza per averlo tra le fila del Milan. La sua leadership tecnica e la sua conoscenza delle qualità di Vlahovic lo rendono il principale sponsor di questa operazione, nonostante le difficoltà economiche iniziali. L’idea di un attacco guidato da un talento del suo calibro è un sogno per l’allenatore, che vede in lui il pezzo mancante per completare il puzzle tattico. La dirigenza rossonera, su impulso di Allegri e del DS Tare, ha ripreso i contatti con l’agente di Vlahovic, Darko Ristic, per esplorare le possibilità di un accordo. L’obiettivo è superare l’ostacolo principale: lo stipendio del giocatore.

Un Ostacolo Negoziabile?

Il contratto di Vlahovic con la Juventus prevede un ingaggio pesante, circa 12 milioni di euro netti all’anno. Tuttavia, la situazione attuale del mercato, con una carenza di offerte concrete per il serbo, rappresenta un punto a favore del Milan. La società rossonera intende sfruttare questa assenza di concorrenza per negoziare un ingaggio più consono al valore attuale del giocatore. La Juventus, che ha già assorbito parte del costo del cartellino di Vlahovic (valutato circa 19 milioni di euro), potrebbe essere disposta a una soluzione che le consenta di liberarsi di un ingaggio oneroso e di ottenere un incasso. Un’offerta rossonera di 15 milioni di euro più bonus sembra essere una cifra che accontenterebbe entrambe le parti, rendendo l’operazione un affare conveniente dal punto di vista economico per entrambi i club.

Saelemaekers e Lo Scenario Dello Scambio

In questo scenario, non può mancare la posizione della Juventus. Parallelamente alle trattative per Vlahovic, i bianconeri stanno mantenendo vivi i contatti con l’agente di Alexis Saelemaekers, Gordon Stipic. L’esterno belga, che ha mostrato le sue qualità nella stagione passata ed è molto apprezzato dal tecnico della Juventus Tudor, potrebbe essere coinvolto in una trattativa separata. Allegri stesso ha una grande stima di Saelemaekers, che ha dimostrato il suo valore sul campo. Tuttavia, la sensazione prevalente è che, nonostante l’interesse reciproco, non si tratti di un vero e proprio scambio, ma piuttosto di due operazioni distinte. Con la fine del mercato ormai imminente, ogni cosa può cambiare rapidamente, ma la Juventus dovrà fare un passo indietro sulla richiesta di un eventuale incentivo all’esodo se vorrà chiudere l’affare.

Fonte: Pietro Mazzara.