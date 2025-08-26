Mercato Milan, svolta Vlahovic! Clamorosa apertura del serbo, Tare accelera: cifre e dettagli dell’operazione con la Juve

Mercato Milan, arriva la svolta sul fronte Dusan Vlahovic: il serbo ha aperto ad un sostanziale taglio dell’ingaggio. I dettagli

Con le ultime ore di mercato che scorrono, il calciomercato Milan intensifica i suoi sforzi per rinforzare l’attacco. L’obiettivo principale è Dusan Vlahovic, un nome che ha infiammato i sogni dei tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sono stati importanti sviluppi nelle trattative, con il giocatore serbo che ha mostrato una disponibilità inattesa a ridurre le sue pretese economiche per vestire la maglia del Diavolo. Questa mossa potrebbe rappresentare la svolta decisiva in una delle trattative più complesse di questa sessione estiva.

La situazione è chiara: la Juventus ha l’esigenza di cedere Vlahovic per finanziare l’acquisto di Randal Kolo Muani. Il giocatore, dal canto suo, ha aperto al Milan, rendendosi disponibile a un sacrificio sull’ingaggio. Nonostante la strada sia ancora in salita, i contatti tra il suo agente, Darko Ristic, la dirigenza rossonera e l’ex campione svedese Zlatan Ibrahimovic sono stati cruciali. L’apertura di Vlahovic consiste nell’accettare un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, per un totale che potrebbe arrivare a 7,5 milioni. Un passo indietro significativo rispetto ai suoi attuali emolumenti, che dimostra una forte volontà di trasferirsi a Milano.

Nel frattempo, il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta riflettendo sulle sue mosse. L’arrivo del giovane Conrad Harder, per il quale la trattativa con lo Sporting Lisbona sembra essere in stand-by, non è considerato sufficiente per garantire la qualità e l’esperienza necessarie a un reparto offensivo che ha mostrato alcune difficoltà iniziali, in particolare con il nuovo acquisto Santiago Gimenez. Come ha sottolineato lo stesso Allegri, la squadra ha bisogno di una certezza in attacco, un profilo che il giovane Harder, pur essendo un talento di belle speranze, non può ancora offrire.

L’operazione per Harder, caldeggiata dall’amministratore delegato Furlani e condotta dall’intermediario Busardò, resta dunque in sospeso, a testimonianza di come il Milan stia valutando ogni opzione per non sbagliare la scelta finale. La Juventus, che per Vlahovic sarebbe disposta ad accettare anche una cifra inferiore ai 20 milioni di euro per il cartellino, vuole sveltire la cessione per chiudere l’affare Kolo Muani.

Il futuro di Vlahovic è in bilico: se la trattativa con il Milan non dovesse concretizzarsi, i bianconeri rischierebbero di ritrovarsi con un attaccante scontento e oneroso (12 milioni di euro all’anno). Le voci di un interesse dall’Inghilterra e dal Newcastle non sembrano abbastanza concrete. Allo stesso tempo, il Milan ha bisogno di un “bomber vero” per evitare di iniziare un’altra stagione con un attacco poco prolifico. I prossimi giorni, in particolare mercoledì e giovedì, saranno cruciali per definire il destino di questa trattativa e per capire se il sacrificio di Dusan Vlahovic porterà a un matrimonio inaspettato con i colori rossoneri.