Mercato Milan, Vlahovic resta una pista calda! Gradimento reciproco ma manca questa intesa precisa. E Hojlund...

Mercato Milan, Dusan Vlahovic resta una pista caldissima per l’attacco rossonero: va trovata la quadra sull’ingaggio. E Hojlund…

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, si trova di fronte a scelte cruciali per rinforzare il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni, riportate da Pietro Balzano Prota, svelano due piste principali che il club rossonero sta seguendo con attenzione: Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund. Entrambe le operazioni presentano complessità, ma il Milan è al lavoro per trovare la soluzione migliore.

Vlahovic: un amore reciproco da cucinare a fuoco lento

La pista che porta a Dusan Vlahovic è, a detta di Prota, “viva” e in fase di “cottura a fuoco lento”. Nonostante al momento sia considerata un’operazione “complicata”, il Milan non molla la presa. Il flirt tra il club rossonero e l’attaccante serbo è reciproco, un dettaglio non da poco che potrebbe facilitare un eventuale accordo in futuro. Il Milan sta evidentemente attendendo i “giusti momenti” per affondare il colpo, probabilmente monitorando la situazione contrattuale del giocatore e le richieste della Juventus. La complessità dell’affare potrebbe derivare dall’elevato costo del cartellino e dalle alte pretese salariali di Vlahovic. Tuttavia, la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, unita alla determinazione della dirigenza targata Tare-Allegri, potrebbe fare la differenza. L’ottimismo cresce “ogni giorno che passa”, suggerendo che le parti potrebbero avvicinarsi progressivamente.

Hojlund: una trattativa con lo United e la volontà del giocatore

Contemporaneamente, il Milan sta lavorando su un altro profilo di grande prospettiva: Rasmus Hojlund del Manchester United. I contatti tra i due club sono stati frequenti, “anche oggi”, per “capire se si trova quadra sulle cifre”. Questo indica che il Milan ha già avviato una fase esplorativa approfondita per comprendere la fattibilità economica dell’operazione. Un aspetto da non sottovalutare è che il Milan non ha ancora parlato direttamente con l’agenzia del ragazzo, la “seg”, il che suggerisce che la priorità attuale è raggiungere un’intesa di massima con lo United.

La situazione di Hojlund è particolare: sebbene sia “vero che vorrebbe restare allo United”, è altrettanto “vero che se il club gli comunicasse di trovare squadra, il Milan sarebbe opzione allettante”. Questo scenario apre una finestra di opportunità per i rossoneri. Se lo United dovesse decidere di cedere il giovane attaccante danese, magari per fare cassa o per investire su altri profili, il Milan si posizionerebbe in prima fila come destinazione gradita al giocatore. La capacità di Igli Tare di intavolare trattative complesse e la visione di Massimiliano Allegri nel valorizzare giovani talenti potrebbero rivelarsi decisive in questo frangente.

Il futuro incerto ma promettente: la strategia di Tare e Allegri

In sintesi, il Milan si trova di fronte a due strade distinte ma ugualmente affascinanti per rinforzare il proprio attacco. Da un lato, Vlahovic, un attaccante affermato con un forte desiderio di vestire il rossonero, seppur con un’operazione che richiede pazienza e strategia. Dall’altro, Hojlund, un giovane talento con ampi margini di crescita, la cui disponibilità dipenderebbe dalle scelte del Manchester United.

Pietro Balzano Prota conclude la sua analisi con una nota di realismo: “Come finirà? Impossibile – e da indovino – dirlo ora.” Questa incertezza riflette la dinamicità del calciomercato, dove ogni giorno possono cambiare le carte in tavola. Ciò che è certo è che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando a stretto contatto per assicurare al Milan il profilo più adatto alle esigenze della squadra e alle ambizioni del club. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il nuovo bomber che guiderà l’attacco della squadra nella prossima stagione.