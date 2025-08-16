Mercato Milan, il parere di Cuoghi: «Campagna acquisti intelligente, fra Vlahovic e Hojlund scelgo lui»

Mercato Milan, l’ex calciatore Cuoghi dice la sua in merito alle ultime mosse dei rossoneri

Il Milan è al centro del dibattito estivo e le aspettative sono alte, specialmente dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo. A commentare la situazione rossonera, analizzando il lavoro della nuova dirigenza e le prospettive della squadra, è stato l’allenatore ed ex calciatore Stefano Cuoghi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione “Calciomercato e Ritiri”. Le sue parole tracciano un quadro positivo e di grande fiducia nel progetto che sta prendendo forma a Milanello.

Secondo Cuoghi, il Milan ha un vantaggio non da poco rispetto alle altre big della Serie A: la mancata partecipazione alle coppe europee. “Allegri secondo me ha un vantaggio, non giocare le coppe può essere un gran vantaggio“, ha dichiarato l’allenatore, sottolineando come questo possa permettere al tecnico di lavorare con maggiore serenità e di concentrarsi esclusivamente sul campionato, un fattore che spesso si rivela decisivo. Un altro aspetto che ha colpito Cuoghi è la campagna acquisti. Dopo anni di scelte controverse, il Milan sembra aver imboccato la strada giusta. “Finalmente stanno facendo una campagna acquisti intelligente al Milan, stanno cercando giocatori utili alla causa. Le amichevoli non sono state fatte male”, ha aggiunto, promuovendo il lavoro di Igli Tare.

Il focus del mercato rossonero è senza dubbio la ricerca di un centravanti, e anche su questo punto Cuoghi ha espresso il suo parere. L’esperto ha menzionato due nomi caldi: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Sebbene entrambi i giocatori siano considerati di altissimo livello, l’ex calciatore ha una preferenza tattica, soprattutto in funzione della presenza di Rafael Leao. “Credo che nell’attacco del Milan possano starci sia Hojlund che Vlahovic, quando l’ho visto all’Atalanta Hojlund ha fatto molto bene anche se giocare nello United è diverso rispetto che giocare nell’Atalanta. Sono due giocatori che nel campionato italiano possono fare un numero importanti di reti”, ha spiegato, evidenziando le qualità di entrambi.

Tuttavia, il giudizio finale pende verso il danese. “Con Leao credo che possa servire più un giocatore come Hojlund che si sacrifica leggermente di più per la squadra“, ha concluso Cuoghi, suggerendo che la compatibilità tattica tra Leao e Hojlund potrebbe essere superiore, grazie alla maggiore propensione al lavoro di squadra e al sacrificio del giovane attaccante del Manchester United. La combinazione di un mercato intelligente e della grande esperienza di Allegri fa sì che, secondo l’analisi di Stefano Cuoghi, il Milan abbia tutti i presupposti per fare una grande stagione. “I presupposti ci sono, poi non sarà facile e anche per il Milan sarà importante partire bene“, un monito finale che invita alla prudenza, ma che conferma l’ottimismo generale sul futuro della squadra. La fonte di queste dichiarazioni è l’intervento di Stefano Cuoghi a TMW Radio.