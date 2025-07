Mercato Milan, Allegri dà l’ok definitivo: duello in attacco, arriverà uno di loro due

Mercato Milan, Allegri vota Vlahovic ma in alternativa ha dato l’ok per l’eventuale arrivo di Goncalo Ramos: Mendes al lavoro

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, è in piena attività sul fronte calciomercato. L’obiettivo principale è rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con particolare attenzione all’attacco. Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri stanno lavorando su più tavoli per assicurarsi i profili giusti.

La situazione più calda riguarda la ricerca di un nuovo numero 9. Dopo le mancate conferme di Tammy Abraham e Luka Jovic, l’esigenza di un centravanti di peso è diventata una priorità assoluta per Allegri. L’arrivo di Santiago Gimenez dal Feyenoord nella sessione invernale non è ritenuto sufficiente; il tecnico milanista desidera un bomber d’area di rigore con caratteristiche diverse da quelle del messicano, capace di esaltare il suo stile di gioco. Igli Tare sta quindi valutando attentamente diversi profili.

Vlahovic in Pole Position, Ma A Che Condizioni?

L’obiettivo dichiarato della dirigenza di Via Aldo Rossi è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente in rotta con la Juventus, ha una situazione contrattuale favorevole per il Milan: il suo accordo scadrà nel 2026 e non verrà rinnovato. Per questo motivo, il Milan sta intensificando i contatti per trovare la formula giusta che porti il nove bianconero a Milanello. Tuttavia, l’operazione Vlahovic è legata a una condizione fondamentale: il giocatore dovrà ridursi lo stipendio a 6/7 milioni di euro netti per poter vestire la maglia rossonera. Un sacrificio economico che dimostrerebbe la sua reale volontà di sposare il progetto Milan.

Il Piano B: Gonçalo Ramos con un Alleato Speciale

Il Milan, però, non si limita a un’unica pista e sta già studiando delle alternative. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport (e ripreso da Calciomercato.com), il piano B porta a Gonçalo Ramos, attaccante portoghese di proprietà del PSG. Ramos, che cerca più spazio e si sta guardando intorno, rappresenta un profilo interessante per l’attacco rossonero. Va ricordato che il PSG ha pagato il giocatore 65 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Di conseguenza, il Milan sta valutando questa pista che, data la limitata disponibilità di budget per l’attacco, potrebbe concretizzarsi solamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Un dettaglio cruciale in questa trattativa potrebbe essere la figura dell’agente di Gonçalo Ramos: Jorge Mendes. Il quotidiano in questione sottolinea come Mendes, che ha già giocato un ruolo decisivo nell’affare che ha portato Pervis Estupinan in rossonero, potrebbe rivelarsi un alleato fondamentale per il Milan. I suoi ottimi rapporti con il club di Via Aldo Rossi potrebbero facilitare l’operazione e sbloccare una trattativa complessa.

Il tempo stringe per il Milan: entro il 31 agosto dovrà aver ufficializzato un nuovo attaccante per soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri e dare al reparto offensivo la profondità e le caratteristiche necessarie per affrontare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera, con Igli Tare in prima linea, è dunque chiamata a un lavoro intenso e strategico per portare a casa i rinforzi desiderati.