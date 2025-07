Mercato Milan, Furlani concede il via libera! Fissati i termini dell’operazione e assalto pronto

Mercato Milan, Giorgio Furlani ha concesso il via libera all’operazione Dusan Vlahovic con la Juve: cifre e dettagli

Il calciomercato Milan sta facendo una spinta significativa per ingaggiare Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo apparentemente in uscita dalla Juventus. Dopo settimane di tentennamenti, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha finalmente dato il semaforo verde al suo nuovo direttore sportivo, Igli Tare, per avviare le trattative. Questo sviluppo, riportato dal Corriere della Sera, segnala un momento potenzialmente cruciale nella finestra di mercato estiva per entrambi i club.

La situazione di Vlahovic alla Juventus è diventata sempre più incerta. Nonostante il suo talento, la sua performance la scorsa stagione è stata descritta come “in chiaroscuro” – inconsistente e priva dell’impatto atteso da un giocatore del suo calibro. Questo calo di forma, combinato con il suo sostanzioso stipendio annuale di 12 milioni di euro, lo ha reso un bene difficile da cedere per la Juventus, soprattutto perché avrebbe rifiutato trasferimenti in Turchia, irremovibile nel mantenere il suo attuale ingaggio.

Tuttavia, il Milan vede un’opportunità, sebbene con condizioni rigorose. Furlani, inizialmente riluttante a perseguire Vlahovic, ha dato la sua benedizione a Tare per avviare i colloqui. La condizione chiave posta dall’amministratore delegato rossonero è un limite rigido sul costo del cartellino: il Milan non pagherà più di 10 milioni di euro per i servizi di Vlahovic. Questa cifra è notevolmente bassa per un giocatore che, non molto tempo fa, aveva un prezzo significativamente più alto. Questa mossa strategica del Milan sottolinea il loro impegno per la prudenza finanziaria pur mirando a rafforzare la squadra.

Oltre al costo del cartellino, i rossoneri stanno anche insistendo su una drastica riduzione dello stipendio di Vlahovic. Mirano a che il suo ingaggio sia dimezzato, portandolo a circa 6 milioni di euro all’anno. Ciò rappresenterebbe un significativo taglio salariale per l’internazionale serbo e evidenzia la determinazione del Milan a portare la propria struttura salariale in linea con la propria strategia finanziaria. Mette anche la palla saldamente nel campo di Vlahovic: se desidera rilanciare la sua carriera in un top club italiano, potrebbe dover scendere a compromessi sulle sue richieste finanziarie.

La nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore gioca senza dubbio un ruolo in questa saga in corso. Tare, noto per le sue abilità nei trasferimenti durante il suo periodo alla Lazio, avrà il compito di gestire queste complesse negoziazioni. La sua capacità di assicurarsi un accordo che si allinei ai parametri finanziari del Milan sarà un vero banco di prova per il suo nuovo ruolo. Nel frattempo, Allegri, un volto familiare che torna a San Siro, sarà desideroso di aggiungere un attaccante potente al suo arsenale offensivo, e un Vlahovic rigenerato potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno per guidare l’attacco.

Il Milan confida che la posizione della Juventus possa ammorbidirsi nelle prossime settimane, in particolare entro “una ventina di giorni”. Questo suggerisce che i bianconeri potrebbero diventare più disponibili a un costo inferiore e a un accordo finanziario meno favorevole man mano che la finestra di mercato procede e la loro necessità di cedere Vlahovic diventa più pressante. La situazione finanziaria del club e il loro desiderio di ricostruire la squadra potrebbero costringerli, rendendo l’offerta bassa del Milan più attraente.

Questo potenziale trasferimento non riguarda solo un giocatore che cambia squadra; è una narrazione di negoziazione, strategia finanziaria e rilancio di carriera. Per Dusan Vlahovic, è un’opportunità per sfuggire a una situazione difficile e riaccendere la sua forma sotto la guida di Allegri in un club con grandi ambizioni. Per il Milan, è una scommessa calcolata per acquisire un attaccante potenzialmente di livello mondiale a un prezzo d’occasione, a condizione che possano rispettare le loro rigide condizioni finanziarie. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se questa mossa audace del Milan e della sua nuova dirigenza composta da Furlani, Tare e Allegri si concretizzerà.