Mercato Milan, Visnadi sottolinea: «C’è un aspetto delle mosse dei rossoneri che non ha convinto. Vi spiego quale»

Mercato Milan, Gianni Visnadi, noto giornalista, ha commentato le mosse dei rossoneri in estate: un aspetto non ha convinto

Il dibattito sulle scelte di mercato del Milan continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori e i tifosi, specie dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri. Le aspettative su questa nuova gestione sono alte, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, da molti considerato il tallone d’Achille della squadra rossonera da diverse stagioni. In questo contesto si inserisce la riflessione del giornalista Gianni Visnadi, che a Radio Rossonera ha espresso il suo punto di vista, analizzando le recenti mosse del club e puntando il dito su una questione che si trascina da tempo: la mancanza di un centravanti di peso.

“La campagna acquisti del Milan di quest’anno è stata criticata per il mancato acquisto di un centravanti, per me Gimenez è un signor attaccante se lo si mette nelle giuste condizioni. A gennaio è arrivato in un momento difficile, ora la palla tocca ad Allegri per esaltarlo. Il centravanti serviva anche l’anno scorso e quello prima, quando sono arrivati in prestito Jovic dalla Fiorentina e Abraham dalla Roma nell’ultimo giorno di mercato, ma sembra che tutti questi difetti vengano a galla solo ora”. Le parole di Visnadi sono una chiara frecciata a chi, oggi, scopre l’acqua calda, ignorando le criticità passate. La situazione, secondo il giornalista, non è una novità di questa estate. Già nelle stagioni precedenti, la società ha cercato di tamponare le lacune offensive con soluzioni temporanee.

L’arrivo di Santiago Gimenez a gennaio ha rappresentato una scommessa. Un talento giovane, ma che ha faticato a esprimersi appieno in una fase di transizione per la squadra. Ora, la palla passa a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, con la sua esperienza e il suo pragmatismo, ha il compito di valorizzare al meglio l’attaccante messicano. Il ruolo di Allegri sarà cruciale: dovrà trovare la giusta collocazione tattica per Gimenez, creando un sistema di gioco che esalti le sue qualità e lo renda un punto di riferimento per l’intero reparto offensivo.

Il lavoro di Tare e Allegri non si ferma qui. L’attenzione è già rivolta al mercato di gennaio, dove la società potrebbe tornare a sondare il terreno per un attaccante. La critica di Visnadi sottolinea l’urgenza di un intervento mirato, capace di colmare una lacuna che ha condizionato il rendimento del Milan nelle ultime stagioni. In un campionato sempre più competitivo, l’efficacia in zona gol è un fattore determinante per ambire ai massimi traguardi, e il Milan non può permettersi di sbagliare ancora. Le dichiarazioni di Visnadi, dunque, non sono solo una critica, ma un monito: la soluzione non può essere solo l’acquisto di un nuovo giocatore, ma un lavoro di valorizzazione e pianificazione a lungo termine che parte dalla rosa attuale per poi rinforzarla in modo mirato e senza fretta. Il futuro dell’attacco rossonero è nelle mani di Allegri e Tare, con la speranza che la musica cambi.