Mercato Milan, via libera vicinissimo per Harder! Lo Sporting Lisbona accelera, tutti gli aggiornamenti sulla punta classe 2005

Mercato Milan, è vicinissimo il via libera dello Sporting Lisbona per Conrad Harder, attaccante classe 2005. I dettagli

Il calciomercato Milan è a un passo dall’assicurarsi il talento danese Conrad Harder, classe 2005, una delle promesse più brillanti del calcio europeo. L’affare, che si trascina da tempo, sta per vivere le sue ore decisive grazie a un effetto domino che coinvolge direttamente lo Sporting Club di Lisbona. Secondo quanto riportato da TMW la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.

L’accordo tra i club è stato raggiunto su una base economica importante: il Milan verserà nelle casse dello Sporting 24 milioni di euro, una cifra che potrà salire fino a 27 milioni grazie a 3 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili. Questo investimento testimonia la ferma volontà del direttore sportivo Igli Tare di puntare su giovani di prospettiva per il progetto rossonero.

Il giocatore, dal canto suo, ha già accettato la proposta del Diavolo, ovvero un contratto quinquennale che lo legherà a Milanello fino al 2030. Il suo ingaggio si aggirerà intorno a 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra significativa per un ragazzo della sua età ma in linea con le aspettative del club. Harder, fortemente convinto dalla visione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dalla filosofia sportiva del Milan, ha preferito la destinazione italiana respingendo la concorrenza, in particolare quella del Rennes, che si era mosso con un leggero anticipo.

La chiave di volta: l’operazione Ioannidis

Il via libera per il viaggio di Harder verso Milano era condizionato da un’altra operazione di mercato dello Sporting. Il club portoghese, infatti, ha identificato in Fotis Ioannidis del Panathinaikos il sostituto ideale di Harder. La trattativa per il centravanti greco è a un passo dalla conclusione, con una distanza tra domanda e offerta che si è ridotta a soli 2 milioni di euro. L’affare era stato momentaneamente sospeso, poiché il Panathinaikos aveva deciso di trattenere il suo giocatore fino al cruciale match di ritorno del playoff di Europa League contro i turchi del Samsunspor.

Con il fischio finale di questa partita, i due club sono pronti a chiudere i dettagli finali dell’accordo. Una volta definita questa operazione, lo Sporting darà il definitivo nulla osta a Harder, permettendo al giovane talento di mettersi in viaggio per Milano e sottoporsi alle visite mediche di rito. L’attesa è palpabile tra i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il nuovo acquisto all’opera sotto la guida di mister Allegri e di vederlo come pezzo chiave per l’attacco del Milan. L’acquisto di Harder si preannuncia come un colpo strategico, che coniuga il presente con un’importante visione futura. Questo innesto di talento giovane e ambizioso rafforza l’idea che il Milan stia costruendo una squadra non solo per vincere oggi, ma anche per dominare gli anni a venire.