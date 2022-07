Gennaro Gattuso vuole Bakayoko al Valencia: ecco i dettagli

Come riportato da Nico Schira, il Valencia di Gennaro Gattuso è ancora interessato a a Tièmouè Bakayoko.

Il centrocampista francese non è nei piani del Milan per la prossima stagione e dovrebbe tornare al Chelsea per essere ceduto a un altro club. Richiesta esplicita di Gattuso che lo ama.