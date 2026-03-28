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Mercato Milan, torna di moda Rashford? I dubbi del Barcellona fanno sperare il Diavolo. Ma c’è un ostacolo
Mercato Milan, i rossoneri, in caso di mancato riscatto da parte del Barcellona, sono pronti a tornare su Rashford: ostacolo ingaggio
Il mercato del Milan per l’estate 2026 potrebbe arricchirsi di un nome di caratura mondiale: Marcus Rashford. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i rossoneri sono tornati con forza sulle tracce dell’attaccante inglese classe 1997, già seguito senza successo nelle passate sessioni.
La situazione è legata a doppio filo al futuro del giocatore a Barcellona: nonostante le ottime prestazioni condite da gol e assist fornite in Catalogna nell’ultima stagione, il riscatto del suo cartellino appare oggi tutt’altro che scontato.
Mercato Milan, Rashford tra costi e ingaggio: l’ostacolo dei 14 milioni
A frenare le ambizioni del Barcellona sono i costi proibitivi dell’operazione con il Manchester United. Se i 30 milioni di euro richiesti per il riscatto rappresentano una cifra abbordabile, il vero scoglio è l’ingaggio del calciatore, che percepisce circa 14 milioni di euro all’anno.
Senza un drastico sconto sullo stipendio, Rashford è destinato a tornare momentaneamente in Inghilterra, aprendo una finestra di opportunità per il Milan. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: oltre al club di via Aldo Rossi, anche il PSG sta monitorando con attenzione l’evolversi della vicenda, pronto a inserirsi per assicurarsi il talento britannico in vista della stagione 2026/27.