Mercato Milan, ai dettagli la cessione di Alex Jimenez! Cifra da urlo sul piatto. E spunta quel dettaglio nella formula dell’operazione

Mercato Milan, è ormai ai dettagli la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth: prestito oneroso con obbligo di riscatto

Il Bournemouth si sta avvicinando a un accordo con il calciomercato Milan per il talentuoso terzino destro Alex Jimenez. L’operazione, che si preannuncia come uno dei trasferimenti più interessanti di questa sessione estiva, si aggira su una cifra compresa tra i 22 e i 24 milioni di euro. La notizia, riportata da fonti vicine alla trattativa tra cui il noto giornalista Matteo Moretto, conferma che il giocatore spagnolo è ormai ai margini del progetto tecnico del Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Il Milan è fermamente intenzionato a monetizzare dalla cessione di Jimenez e, per questo, ha proposto al Bournemouth l’inserimento di un obbligo di riscatto nella formula dell’accordo. Questo vincolo permetterebbe al club rossonero di garantire la cessione definitiva del giocatore a fine stagione, trasformando un prestito iniziale in un trasferimento a titolo definitivo. L’arrivo di Tare come nuovo DS del Milan segna una chiara volontà di rinnovare la rosa e di operare sul mercato con decisioni decise e strategiche. La scelta di Allegri come nuovo allenatore ha ulteriormente delineato le priorità della squadra, e a quanto pare Jimenez non rientra più nei piani tattici del tecnico livornese.

La decisione del Milan di mettere sul mercato Alex Jimenez non è stata presa a cuor leggero. Il club ha comunicato direttamente al giocatore che è necessario per lui trovare una nuova sistemazione, visto che non avrà spazio nel nuovo assetto tattico. Il Bournemouth, dal canto suo, vede in Jimenez il rinforzo ideale per la propria difesa, un giocatore giovane, di grande prospettiva e con già una buona esperienza a livello europeo. La rapidità con cui si sta definendo la trattativa dimostra l’interesse concreto del club inglese e la volontà del Milan di chiudere l’operazione il prima possibile, per poter reinvestire i fondi ottenuti su altri obiettivi di mercato.

La cifra di 22-24 milioni di euro evidenzia la valutazione elevata che il Milan dà al suo giovane talento. Nonostante sia stato relegato a un ruolo marginale, il club rossonero riconosce il valore potenziale di Jimenez e non intende svenderlo. Questa mossa di mercato, orchestrata da Igli Tare e avallata da Allegri, dimostra come il Milan voglia operare in modo sostenibile, generando plusvalenze importanti per finanziare nuovi acquisti. Il ruolo di Tare sarà cruciale per il futuro del club, e questa è solo la prima di una serie di operazioni che il neo-DS dovrà gestire per costruire una squadra competitiva.

La trattativa per Alex Jimenez è un segnale forte del nuovo corso del Milan. La squadra è in fase di ricostruzione, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano. La scelta di cedere un giovane promettente come Jimenez per una cifra così elevata testimonia la fiducia che la società ripone nel nuovo staff dirigenziale e tecnico. Il Bournemouth si prepara ad accogliere uno dei giovani talenti più interessanti del calcio spagnolo, mentre il Milan si appresta a incassare una cifra considerevole per finanziare i prossimi colpi di mercato.

Allegri e Tare: Le Nuove Strategie di Mercato del Milan

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e di Igli Tare come nuovo DS, il Milan sta attuando una vera e propria rivoluzione strategica. L’operazione Alex Jimenez ne è un chiaro esempio. Il club rossonero ha deciso di non trattenere un giocatore che non rientra nei piani, preferendo monetizzare per finanziare acquisti più funzionali al progetto. Tare, noto per la sua abilità nel fiutare giovani talenti e nel gestire cessioni remunerative, sta già dimostrando il suo valore. La sua stretta collaborazione con Allegri è fondamentale per identificare i giocatori giusti e costruire una rosa equilibrata e vincente.

La cessione di Jimenez, seppur a malincuore per alcuni tifosi che ne avevano apprezzato le qualità, è vista come una mossa necessaria per il futuro del club. La dirigenza ha fatto una scelta chiara: non si può trattenere un giocatore scontento o non valorizzato dal progetto tecnico. Il Bournemouth, che ha mostrato un interesse concreto e convinto, è il partner ideale per questa operazione. Il Milan ha comunicato la sua posizione in modo trasparente al giocatore, spingendolo a cercare una soluzione che potesse garantirgli più spazio. La trattativa è ormai in fase avanzata, e l’accordo sembra imminente. La cifra finale, compresa tra 22 e 24 milioni, dimostra che il valore del giocatore è riconosciuto a pieno titolo dal club rossonero.