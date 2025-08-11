Mercato Milan, il Galatasaray ufficializza l’addio di Morata! Comunicato dei turchi, tutti i dettagli dell’accordo col Como sullo sfondo

Mercato Milan, ufficiale l’addio di Alvaro Morata al Galatasaray: c’è il comunicato ufficiale del club turco. I dettagli

Alvaro Morata fa un rapido ritorno al calciomercato Milan, ma si tratta di un breve scalo prima di una nuova avventura in Serie A. La notizia, che ha scosso il calciomercato, è stata ufficializzata direttamente dal Galatasaray, il club turco con cui l’attaccante spagnolo aveva un contratto. Un comunicato stampa sul sito ufficiale del club di Istanbul ha chiarito i termini dell’operazione, confermando la risoluzione consensuale del legame con Morata.

Secondo quanto riportato dal Galatasaray, il Milan ha versato un’indennità di risoluzione pari a 5 milioni di euro per liberare il giocatore. Nel dettaglio, il comunicato recita: “Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all’accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro“. Questo sottolinea la volontà di tutte le parti di trovare una soluzione rapida e vantaggiosa.

Il futuro di Morata è però già scritto e non sarà in maglia rossonera. Nonostante il suo breve rientro formale al Milan, l’attaccante è destinato a trasferirsi quasi immediatamente al Como. L’accordo con il club lariano, neopromosso in Serie A, era già stato delineato da settimane, rendendo questo passaggio al Milan solo una formalità burocratica. Questo movimento di mercato, apparentemente complesso, è in realtà un’operazione mirata a facilitare il trasferimento di Morata in una squadra dove potrà essere un protagonista assoluto.

Questo inaspettato “blitz” di Morata al Milan, seppur fugace, dimostra le complesse dinamiche del calciomercato moderno. L’operazione, supervisionata dalla dirigenza rossonera che vede Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, rientra in una strategia più ampia. Nonostante il nome di Morata sia di alto profilo, la sua permanenza a Milano non è mai stata in discussione, dato l’accordo preesistente con il Como.

I tifosi del Como possono ora esultare: avranno nel loro attacco un giocatore di esperienza internazionale, capace di fare la differenza in Serie A. Per il Milan, l’operazione rappresenta una chiara gestione di una situazione contrattuale intricata, risolta con un esborso economico che, a conti fatti, ha permesso di sbloccare il calciatore per un’altra destinazione. Resta da vedere come Morata si integrerà nel progetto del Como e quali saranno i suoi risultati nella prossima stagione di Serie A. La fonte di questa notizia è il sito ufficiale del Galatasaray, che ha dato l’annuncio in prima persona, confermando ogni dettaglio di questa intricata operazione di mercato.