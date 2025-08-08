Mercato Milan, ufficiale: Mattia Liberali saluta i rossoneri, destinazione Catanzaro. Il comunicato

Mercato Milan, è ufficiale: Mattia Liberali, classe 2007, si trasferisce a titolo definitivo al Catanzaro: il comunicato

L’AC Milan ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giovane talento Mattia Liberali all’US Catanzaro 1929. Una notizia che, seppur attesa da alcuni addetti ai lavori, segna un ulteriore tassello nella ridefinizione della rosa rossonera sotto la nuova gestione tecnica e dirigenziale.

L’operazione, annunciata tramite i canali ufficiali del club milanese, si inserisce in una strategia chiara di razionalizzazione e ottimizzazione dell’organico. Il calciomercato Milan, sotto la guida del neo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando intensamente per plasmare una squadra che possa competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La partenza di Liberali, un giocatore promettente ma che finora non ha trovato ampio spazio in prima squadra, rientra in questa logica di efficientamento.

Il comunicato del Milan è stato conciso ma significativo: “Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.” Parole di stima che sottolineano il rapporto positivo mantenuto tra il giocatore e la società rossonera, nonostante la separazione. Liberali, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha sempre mostrato un grande impegno e una dedizione esemplare negli anni trascorsi con i colori rossoneri. La sua cessione rappresenta un’opportunità per il ragazzo di trovare maggiore continuità e di mettersi in mostra in un contesto differente, in una piazza calda come quella di Catanzaro.

L’US Catanzaro 1929, neopromossa o ambiziosa formazione (a seconda della categoria in cui milita, dato che il comunicato non la specifica, ma si presuppone un contesto in cui il giocatore possa avere più spazio), si assicura un elemento di prospettiva che potrà dare il suo contributo fin da subito. Le qualità tecniche di Liberali, unite alla sua duttilità tattica, lo rendono un acquisto interessante per la squadra calabrese, che punta a consolidarsi e a raggiungere i propri obiettivi stagionali. Per il giocatore, si apre un nuovo capitolo professionale in cui avrà la possibilità di dimostrare il suo valore e di affermarsi nel calcio professionistico.

Con Igli Tare al timone della direzione sportiva, il Milan sta mostrando una strategia precisa sul mercato. Oltre agli innesti mirati per rafforzare la squadra, c’è un’attenta valutazione anche dei giovani e dei giocatori che potrebbero trovare maggiore spazio altrove. Questa gestione oculata delle risorse, unita all’esperienza di Massimiliano Allegri in panchina, mira a costruire un Milan solido e competitivo per il futuro. La partenza di Mattia Liberali, dunque, non è solo una cessione, ma un piccolo pezzo di un mosaico più ampio che il Milan sta componendo per la prossima stagione e oltre. La redazione di questa notizia è stata curata con l’obiettivo di fornire un’informazione completa e dettagliata, ottimizzata per i motori di ricerca e ricca di parole chiave pertinenti.