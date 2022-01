ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan, ufficiale l’arrivo del giovanissimo difensore centrale Heffernan prelevato dal Cork City: depositato il contratto

Cathal Heffernan è un nuovo calciatore del Milan. Come evidenziato dalla Lega Serie A, i rossoneri hanno depositato il contratto del giovane centrale classe 2005.

Un ottimo rinforzo per la Primavere di Giunti e perchè anche per Stefano Pioli in ottica futura.