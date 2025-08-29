Mercato Milan, la Premier League complica i piani di Tare? Spunta il top club sull’obiettivo rossonero

Mercato Milan, potrebbe complicarsi la corsa ad Akanji: sul centrale del Manchester City è piombato nelle ultime ore il Tottenham

Il mercato rossonero si fa sempre più intricato e il nome di Manuel Akanji continua a tenere banco. Il difensore svizzero del Manchester City è da tempo il principale obiettivo del Milan per rinforzare il reparto arretrato, una priorità assoluta per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e per il neotecnico, Massimiliano Allegri. La necessità di un centrale di livello è evidente per affrontare al meglio la prossima stagione. I contatti tra le parti sono stati costanti e il giocatore ha manifestato un certo interesse per la destinazione rossonera, ma le trattative non hanno ancora prodotto i frutti sperati. La distanza tra domanda e offerta è ancora un ostacolo, e ora, una nuova pretendente si è aggiunta alla corsa, rendendo la situazione ancora più complessa.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Tottenham Hotspur si è prepotentemente inserito nella trattativa per Akanji. Gli Spurs, anch’essi alla ricerca di un difensore centrale di spessore per rinforzare la propria retroguardia, hanno già avviato i primi contatti formali con il Manchester City. Questo inserimento a sorpresa potrebbe complicare seriamente i piani del Milan, che fino a poco tempo fa sembrava avere una corsia preferenziale. La competizione con un club di Premier League, noto per la sua disponibilità economica e la sua capacità di offrire ingaggi elevati, è un fattore di rischio non indifferente.

La dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, è consapevole della difficoltà della trattativa e sta lavorando incessantemente per trovare la quadra. La volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan è un punto a favore, ma la trattativa economica con il Manchester City e la concorrenza agguerrita del Tottenham rischiano di far saltare il banco. Il club inglese potrebbe agire rapidamente, forte di una disponibilità finanziaria maggiore, e cercare di chiudere l’affare nelle prossime ore.

Il Milan deve quindi accelerare i tempi e tentare di convincere il Manchester City ad abbassare le proprie pretese economiche, magari proponendo una formula di prestito con diritto di riscatto, o un’offerta cash più alta. La figura di Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i difensori e di costruire difese solide, potrebbe essere un ulteriore incentivo per Akanji. Ma il tempo stringe e la pressione del Tottenham si fa sempre più forte. Il futuro di Manuel Akanji è ancora incerto e il Milan deve fare il possibile per non lasciarsi sfuggire il suo obiettivo numero uno. La speranza è che la volontà del giocatore prevalga sulle sirene della Premier League. Sarà una corsa contro il tempo e una prova di forza per la nuova dirigenza rossonera.