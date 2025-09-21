Mercato Milan, intrigo Torriani! Dal retroscena estivo ai piani per il futuro: Allegri e Tare si coccolano il giovane talento

Mercato Milan, spunta il retroscena legato a Lorenzo Torriani: dal retroscena estivo ai piani per il futuro del portiere

Un sospiro di sollievo ha attraversato l’ambiente Milan. Le preoccupazioni per l’infortunio di Mike Maignan, che aveva lasciato il campo in stampelle, sono svanite: gli esami strumentali hanno escluso lesioni al polpaccio destro. Nonostante l’assenza confermata del portiere francese per le prossime sfide, una potenziale emergenza è stata scongiurata. Per la prossima partita contro l’Udinese, l’allenatore Massimiliano Allegri si affiderà a Pietro Terracciano, ma il futuro tra i pali del Diavolo sembra guardare a un altro nome, quello di Lorenzo Torriani, giovane talento del settore giovanile.

Il talento che il Milan vuole blindare

Il calciomercato Milan ha dimostrato grande fiducia in Torriani, classe 2005, offrendogli un rinnovo di contratto fino al 2030. Questo gesto non è casuale: solo due anni fa, il ragazzo era il terzo portiere della Primavera, con pochissime presenze. L’anno scorso, invece, ha iniziato a farsi notare, collezionando un’importante presenza in Champions League, una in Coppa Italia e sei con il Milan Futuro in Serie C. Questa crescita rapida ha convinto il club a presentare al suo entourage un progetto ambizioso, che lo vedeva come possibile prima riserva di Maignan. Tuttavia, l’arrivo di Pietro Terracciano dalla Fiorentina ha rimescolato le carte, mettendo in discussione la “promessa” iniziale.

Un mercato di portieri e un rifiuto eccellente

La sessione estiva di calciomercato del Milan è stata caratterizzata anche da importanti movimenti nel reparto portieri. Il club ha ceduto a titolo definitivo Raveyre al Pau e Lapo Nava alla Cremonese, mantenendo però una percentuale sulla futura rivendita. Anche Lorenzo Torriani è stato al centro di diverse trattative, la più concreta delle quali proveniva dal Lione, squadra allenata da Paulo Fonseca, che lo aveva già lanciato durante il tour estivo americano del 2024. Il club rossonero, però, ha rispedito al mittente l’offerta francese, a testimonianza della ferma volontà di puntare sul ragazzo per il futuro. Nonostante ciò, la sua unica presenza stagionale è arrivata solo in Serie D con il Milan Futuro, a conferma di una gestione cauta da parte di mister Allegri.

Il momento atteso e il futuro post-Maignan

Le possibilità di vedere Torriani titolare contro l’Udinese sono molto basse. Allegri ha infatti confermato la sua preferenza per Terracciano, che ha già dimostrato affidabilità subentrando a Maignan contro il Bologna. La vera occasione per il giovane portiere potrebbe arrivare in Coppa Italia, martedì 23 settembre, quando il Milan affronterà il Lecce a San Siro. La sua crescita è considerata fondamentale per la società, che ha anche negato la sua convocazione e quella di Bartesaghi per il Mondiale Under 20, dimostrando di volerlo a disposizione in ogni momento. Il futuro di Torriani è strettamente legato a quello di Maignan, il cui contratto scade a fine stagione. Con il francese in probabile partenza, Lorenzo Torriani è uno dei principali candidati a raccoglierne l’eredità. Sulla scrivania del Direttore Sportivo Igli Tare, tuttavia, non mancano le alternative: i dossier di Suzuki del Parma e di Caprile del Cagliari sono già pronti per essere valutati.

Fonte: Calciomercato.com