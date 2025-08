Mercato Milan, la Juventus insiste per Thiaw! può rientrare in questa operazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato si infiamma con un’indiscrezione che potrebbe cambiare gli equilibri tra i top club italiani. Secondo le ultime voci, Juventus e Milan hanno avviato nuovi contatti per discutere di un potenziale, clamoroso scambio che vedrebbe Dusan Vlahovic in rossonero e Malick Thiaw a Torino. Dopo una fase di iniziali titubanze, sembra che i due club stiano riprendendo in mano la trattativa con maggiore convinzione.

I bianconeri, a caccia di un rinforzo in difesa, hanno individuato in Thiaw, giovane e forte difensore centrale del Milan, il profilo ideale per rafforzare la propria retroguardia. La Juventus spinge molto per inserire il difensore tedesco nell’affare, considerandolo un tassello perfetto per il proprio progetto tecnico.

Dall’altra parte, il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso e il nome di Dusan Vlahovic è sempre stato in cima alla lista dei desideri. Il bomber serbo, noto per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol, sarebbe l’uomo giusto per guidare l’attacco rossonero. L’arrivo di Vlahovic è una chiara volontà del nuovo corso milanista, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Entrambi i dirigenti ritengono che sacrificare un difensore come Thiaw per assicurarsi un attaccante di livello mondiale come Vlahovic sia un’operazione strategica e vantaggiosa. La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali e la distanza tra le valutazioni dei due giocatori è un ostacolo da superare. Tuttavia, la volontà di Allegri di avere a disposizione un grande attaccante e l’interesse della Juventus per il difensore del Diavolo potrebbero spingere le due società a trovare un punto d’incontro.

Fonte: Daniele Longo