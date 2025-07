Mercato Milan, Thiaw blindato da Allegri! Clamoroso retroscena, tecnico sorpreso da questo aspetto

Mercato Milan, cambia totalmente il futuro di Malick Thiaw: Allegri piacevolmente colpito dalle qualità del centrale tedesco

Il calciomercato Milan estivo è spesso un turbine di voci e trattative, ma per Malick Thiaw sembra che la sua permanenza al Milan sia ormai una certezza. Dopo una tentata, ma fallita, cessione che lo avrebbe portato al Como per una cifra considerevole di 25 milioni di euro, il difensore tedesco ha scelto di rimanere in rossonero, declinando un’offerta personale di 4 milioni di euro all’anno. Questa decisione, unita alle nuove dinamiche societarie e tecniche del club, lo rende un elemento chiave per la prossima stagione.

La notizia, appresa da Pietro Mazzara, conferma un quadro in cui la volontà del giocatore e le scelte della nuova guida tecnica convergono perfettamente. L’arrivo di Max Allegri sulla panchina del Milan, con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, ha segnato un nuovo capitolo per il club, e Thiaw sembra essere uno dei primi pilastri su cui Allegri intende costruire.

L’Impronta di Allegri e le Sensazioni Positive

È proprio il nuovo allenatore a essere rimasto piacevolmente colpito dalle doti di Thiaw. Nonostante le voci di mercato, Allegri ha avuto modo di osservare da vicino il difensore durante le prime fasi della preparazione. Un test importante, come quello contro l’Arsenal di ieri, ha fornito ulteriori conferme e ottime sensazioni al tecnico livornese. Questa fiducia da parte dell’allenatore è cruciale per un giovane calciatore che cerca di affermarsi a livelli più alti.

Il rapporto che si sta creando tra Thiaw e Allegri è un fattore determinante per la sua decisione di rimanere. Il giocatore stesso è felice di questa nuova intesa e del clima che si sta respirando all’interno della squadra sotto la guida di Allegri. Questo feeling è fondamentale per un difensore, che necessita di certezze tattiche e di un ambiente sereno per esprimere al meglio il suo potenziale. La sua solidità fisica, la capacità di leggere il gioco e la sua disciplina tattica sono qualità che Allegri apprezza particolarmente e che si sposano bene con la sua visione di un Milan solido e compatto.

Un Elemento Chiave per il Futuro Rossonero

La permanenza di Thiaw è un segnale forte per il Milan e per i suoi tifosi. Dimostra non solo la volontà del giocatore di legarsi al club, ma anche la strategia del nuovo corso targato Allegri e Tare. In un reparto difensivo che potrebbe subire ulteriori modifiche, avere una certezza come Thiaw, che ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, è un vantaggio non da poco.

Il suo potenziale di crescita è ancora elevato, e lavorare sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri, affiancato da un dirigente competente come Tare, non potrà che giovargli. Thiaw rappresenta la linea verde del Milan, unendo gioventù a qualità e prospettive. La sua decisione di rifiutare un’offerta economica allettante per rimanere in un club in cui si sente stimato e parte integrante del progetto è un ulteriore segnale positivo e un valore aggiunto per il Milan.

Con Malick Thiaw saldamente al centro della difesa, il Milan di Allegri può guardare con ottimismo alla prossima stagione, potendo contare su un difensore affidabile e pieno di entusiasmo.