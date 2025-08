Mercato Milan, conferme su Thiaw! Il Newcastle piomba sul difensore ma Allegri...

Mercato Milan, arrivano conferme sul ritorno di fiamma del Newcastle per Malick Thiaw: Allegri fa muro e fissa un prezzo monstre

Il mercato estivo del Milan continua a tenere banco, e uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco, classe 2002, è stato un protagonista della tournée asiatica e australiana dei rossoneri e si trova al centro di un intenso intreccio di mercato. Dopo il tentativo del Como, che aveva offerto una cifra significativa, si registra un rinnovato e forte interesse da parte del Newcastle.

Newcastle e Thiaw: Un Ritorno di Fiamma a Distanza di un Anno

L’interesse del Newcastle per Thiaw non è una novità. Già nell’estate del 2024, i Magpies avevano sondato il terreno per il difensore tedesco. All’epoca, la richiesta del Milan, pari a 35 milioni di euro, e la chiara posizione del club, che considerava Thiaw un titolare inamovibile, avevano fatto naufragare la trattativa.

A distanza di 365 giorni, la situazione si ripropone. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Newcastleha nuovamente messo nel mirino Thiaw. Il primo obiettivo degli inglesi sembrava essere Giorgio Scalvini dell’Atalanta, ma il “muro”eretto dal club orobico ha spinto i bianconeri a spostare le loro attenzioni su altri nomi. Tra questi spicca proprio Malick Thiaw. Al momento, non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, ma il Newcastle sta valutando attentamente sia la posizione del Milan che la volontà del calciatore.

Il “No” Secco al Como e la Voglia di Champions League

Nelle scorse settimane, il Milan aveva raggiunto un accordo con il Como per la cessione di Thiaw per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa è saltata a causa del deciso “no” del calciatore. Thiaw ha chiarito le sue priorità, mettendo il Milan in cima alla lista.

Il difensore tedesco desidera ardentemente rimanere a Milano. Un eventuale trasferimento verrebbe preso in considerazione solo in presenza di offerte provenienti da squadre che giocano la Champions League. Thiaw cerca una società che possa garantirgli un livello di competitività analogo, se non superiore, a quello del Milan. Sebbene i rossoneri non parteciperanno alle coppe europee in questa stagione, il blasone del club e l’ambizione di tornare in Champions League già dal prossimo anno sono fattori che pesano molto sulla sua decisione.

Il Fattore Allegri e la Strategia di Tare

Un elemento cruciale in questa intricata vicenda di mercato è rappresentato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico toscano ha dimostrato una grande fiducia in Thiaw, schierandolo come titolare al centro della sua difesa a 3 nelle recenti amichevoli contro Arsenal e Liverpool. Allegri vorrebbe trattenere il difensore e costruire attorno a lui il reparto arretrato. Tuttavia, le logiche di mercato sono imprevedibili, e con l’offerta giusta, la partenza di Thiaw potrebbe concretizzarsi.