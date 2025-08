Mercato Milan, Thiaw contropartita a sorpresa per il super colpo? Valutazioni in corso. Ultime

Mercato Milan, Malick Thiaw potrebbe essere la carta per sbloccare l’affare Vlahovic con la Juve: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan estivo è in pieno fermento e le voci si rincorrono, con il Milan che si trova al centro di alcune delle trattative più interessanti. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata su un nome in particolare: quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, valutato dai bianconeri attorno ai 25 milioni di euro, sembra essere un obiettivo concreto per i rossoneri, ma la cifra richiesta è considerata eccessiva dalla dirigenza milanista. A riportarlo è Gazzetta.it, che svela retroscena e possibili scenari.

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, noto per la sua abilità nel fiutare affari e intavolare scambi vantaggiosi, starebbe lavorando per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Il nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, dal canto suo, avrebbe espresso il suo gradimento per Vlahovic, ritenendolo un profilo ideale per rafforzare l’attacco e garantire un maggior peso offensivo.

La resistenza del Milan a sborsare l’intera somma ha aperto la strada a possibili operazioni di scambio, una strategia che Tare predilige per ottimizzare le risorse e rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sulle casse societarie. Tra i nomi che potrebbero finire sul piatto della bilancia, Gazzetta.it ne elenca alcuni di particolare rilievo: Malick Thiaw, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Samuel Chukwueze.

In particolare, Malick Thiaw sembra essere il nome più caldo per un possibile trasferimento a Torino. Il difensore tedesco, classe 2001, ha dimostrato grandissime doti fisiche e tecniche in queste stagioni al Milan, affermandosi come uno dei pilastri della retroguardia rossonera. La sua giovane età, unita a una notevole esperienza maturata ad alti livelli, lo rende un profilo estremamente appetibile sul mercato. La Juventus, dal canto suo, potrebbe essere interessata a rinforzare il reparto difensivo e Thiaw rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come centrale che come terzino destro in caso di necessità, aggiunge ulteriore valore al suo profilo.

Non solo Thiaw. Anche Yacine Adli, centrocampista francese, avrebbe estimatori alla Continassa. La sua visione di gioco, la qualità nel passaggio e la capacità di dettare i tempi a centrocampo potrebbero incuriosire la dirigenza juventina, sempre attenta a giocatori con potenziale di crescita. Per quanto riguarda Ismael Bennacer, le sue qualità indiscusse e la sua esperienza internazionale lo rendono un profilo di altissimo livello, sebbene la sua cessione rappresenterebbe un sacrificio importante per il Milan. Infine, Samuel Chukwueze, esterno nigeriano con una velocità e un dribbling devastanti, potrebbe essere un’opzione per la Juventus che cerca di dare nuova linfa al proprio attacco.

L’operazione Vlahovic-Milan è quindi tutt’altro che semplice, ma la volontà delle parti di trovare un accordo, unita all’abilità negoziale di Igli Tare, fa ben sperare i tifosi rossoneri. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e se uno dei nomi citati dalla Gazzetta.it, in particolare Malick Thiaw, finirà per vestire la maglia bianconera, aprendo la strada all’arrivo di Dusan Vlahovic a Milano. Il mercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Resta solo da attendere i prossimi sviluppi di questa avvincente saga di mercato.