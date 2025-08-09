Mercato Milan, intrigo Thiaw! Tre squadre si uniscono al Newcastle, parte l’asta per il difensore tedesco

Mercato Milan, oltre al Newcastle altre tre squadre di Premier League, tra cui l’Arsenal, sono pronte ad entrare nella corsa a Thiaw

Le voci si fanno sempre più insistenti: il futuro di Malick Thiaw nel calciomercato Milan è tutt’altro che certo, con diversi top club inglesi che avrebbero messo gli occhi sul promettente difensore centrale. Secondo quanto riportato da “Caught Offside”, una fonte solitamente ben informata sulle dinamiche di mercato, Arsenal, Tottenham e Nottingham Forest avrebbero preso in seria considerazione il giovane tedesco nella loro ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Sebbene al momento non siano state avviate trattative formali, l’interesse è palpabile e nuove offerte concrete potrebbero palesarsi all’orizzonte in tempi brevi.

L’arrivo di Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore potrebbe rimescolare le carte. Entrambi i dirigenti avranno il compito di valutare a fondo la rosa e decidere le strategie di mercato più adatte per la prossima stagione. La posizione di Thiaw, dunque, sarà attentamente analizzata. Da un lato, il Milan potrebbe voler blindare uno dei suoi talenti più promettenti, considerando il suo margine di crescita e la sua importanza tattica negli schemi difensivi. Dall’altro, una cessione a cifre importanti potrebbe rappresentare un’opportunità per finanziare altri acquisti e rinforzare la squadra in ruoli dove Allegri e Tare ritengano ci siano maggiori necessità.

Malick Thiaw, arrivato al Milan dallo Schalke 04, ha dimostrato di avere le qualità fisiche e tecniche per imporsi a livelli importanti. La sua stazza imponente, unita a una buona velocità e a una grande capacità di anticipo, lo rende un profilo estremamente interessante per il calcio inglese, notoriamente basato sull’intensità e sulla fisicità. L’Arsenal, sotto la guida di Arteta, sta costruendo una squadra giovane e ambiziosa, e un difensore come Thiaw potrebbe integrarsi perfettamente nei loro piani a lungo termine. Anche il Tottenham, sempre alla ricerca di solidità difensiva, vedrebbe in lui un potenziale titolare affidabile. Il Nottingham Forest, dal canto suo, dopo aver ritrovato la Premier League, sta cercando di consolidare la propria posizione e un acquisto di tale calibro dimostrerebbe la volontà di investire per il futuro.

L’interesse delle squadre inglesi non è casuale. La Premier League, con la sua enorme disponibilità economica, è spesso in grado di offrire ingaggi superiori e progetti sportivi allettanti. Per il Milan, resistere alle sirene d’oltremanica potrebbe non essere semplice, soprattutto se le offerte dovessero raggiungere cifre consistenti. La società rossonera dovrà fare una valutazione attenta: trattenere Thiaw per il suo valore intrinseco e potenziale di crescita, o monetizzare per reinvestire sul mercato?

In attesa di capire quali saranno le mosse del nuovo Milan targato Tare-Allegri, il nome di Malick Thiaw continuerà a circolare con insistenza tra le notizie di calciomercato. I tifosi rossoneri sperano che il club riesca a trattenere uno dei suoi gioielli, ma l’interesse di Arsenal, Tottenham e Nottingham Forest testimonia la crescente reputazione del difensore sul panorama calcistico internazionale. Sarà una delle telenovele di mercato più interessanti dell’estate.