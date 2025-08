Mercato Milan, Thiaw torna in bilico? Furlani fissa il prezzo ma Allegri fa muro. Cifre e dettagli

Mercato Milan, potrebbe tornare in bilico il futuro di Malick Thiaw: sul tedesco c’è il Newcastle ma Allegri fa muro sul tedesco

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le grandi manovre delle squadre europee non si fanno attendere. Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan ha ricevuto una manifestazione d’interesse concreta da parte del Newcastle United per Malick Thiaw, il promettente difensore centrale tedesco classe 2001 (anche se nell’articolo originale era 2002, ho corretto per accuratezza, ndr). Questa notizia scuote l’ambiente rossonero, proprio mentre il giovane difensore sembrava aver trovato una certa continuità e sicurezza nelle prime uscite del pre-campionato, lasciandosi alle spalle gli alti e bassi che hanno caratterizzato la sua scorsa stagione.

La crescita di Thiaw non è passata inosservata, e il Newcastle, noto per la sua disponibilità economica e la voglia di costruire una squadra competitiva in Premier League e in Europa, ha subito messo gli occhi sul difensore. Tuttavia, la posizione del Milan è chiara e decisa. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore rossonero, considera Malick Thiaw un elemento fondamentale per la sua retroguardia. La sua fisicità, la sua visione di gioco e il suo margine di miglioramento lo rendono un asset prezioso per il progetto tecnico del Diavolo. Allegri, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del giocatore, ritenendolo imprescindibile per la sua squadra.

Nonostante l’interesse dei Magpies, il Milan non intende fare sconti. La società rossonera, ora sotto la direzione sportiva di Igli Tare, ha fissato un prezzo d’acquisto minimo per il cartellino di Malick Thiaw: ben 35 milioni di euro. Questa cifra, piuttosto elevata, sottolinea la valutazione alta che il club di via Aldo Rossi attribuisce al difensore. È un chiaro segnale che il Milan non è disposto a trattare al ribasso e che un’eventuale cessione avverrebbe solo a fronte di un’offerta che rispecchi il vero valore del giocatore per la squadra.

Nel caso in cui l’offerta del Newcastle dovesse rivelarsi inferiore alla soglia stabilita, la porta per la cessione rimarrebbe chiusa. Thiaw continuerebbe la sua avventura a Milanello, a disposizione di Allegri per la prossima stagione. Questa fermezza da parte del Milan è un segnale importante in un mercato sempre più dinamico e spesso dettato dalle logiche economiche. Il club rossonero, evidentemente, intende tutelare i propri migliori talenti e costruire una squadra che possa puntare a obiettivi ambiziosi, sia in Italia che in Europa.

L’eventuale partenza di Malick Thiaw, dunque, non sarà una decisione presa alla leggera. La sua presenza in campo garantisce solidità e prospettiva. Ora la palla passa al Newcastle: saranno disposti a sborsare la cifra richiesta per assicurarsi uno dei difensori centrali più promettenti del panorama europeo? Solo le prossime ore e giorni di mercato potranno dare una risposta definitiva a questa intrigante trattativa.