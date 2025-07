Mercato Milan, nessun terzino destro in entrata? Allegri opta per la soluzione interna! Ipotesi clamorosa

Mercato Milan, se non dovesse arrivare Guela Doue Allegri opterebbe per la soluzione interna nel ruolo di terzino destro

Il calciomercato Milan si trova in un momento cruciale per definire la propria identità tattica e di squadra in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, le aspettative sono alte e le scelte sul mercato determineranno in gran parte il futuro rossonero. Un nome che ha circolato con insistenza, quello di Guela Doué, terzino destro del Rennes, sembra allontanarsi, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha già pronte delle soluzioni alternative per garantire la competitività della sua formazione.

La Versatilità Tattica di Tomori: Un Jolly per Allegri

Se l’affare Doué non dovesse concretizzarsi, una delle principali opzioni per Allegri sarebbe quella di continuare a impiegare Fikayo Tomori in un ruolo che lo renderebbe ancora più centrale nel suo scacchiere. L’idea è di sfruttare la duttilità del difensore inglese all’interno di un sistema difensivo fluido, capace di trasformarsi da una linea a tre a una a quattro a seconda delle diverse fasi della partita.

Questa strategia permetterebbe al Milan di godere di una maggiore flessibilità tattica, adattandosi rapidamente alle diverse situazioni di gioco e alle caratteristiche degli avversari. Tomori, con la sua velocità, la sua aggressività e la sua capacità di leggere il gioco, si presterebbe perfettamente a un ruolo così dinamico, fungendo da perno sia in una difesa più rozza che in una più proattiva. La sua presenza fisica e la sua abilità nel recupero lo renderebbero un elemento chiave per la solidità difensiva del Milan, garantendo al contempo la possibilità di spingere in avanti quando necessario.

Saelemaekers e Jimenez: Le Opzioni Offensive sulle Fasce

Oltre alla soluzione Tomori, Allegri sta valutando altre due alternative per dare maggiore spinta e imprevedibilità sulle fasce. Si tratta di Alexis Saelemaekers e Alex Jimenez, entrambi candidati a ricoprire ruoli più offensivi all’interno della formazione.

Saelemaekers, già noto per la sua energia e la sua capacità di corsa, potrebbe essere impiegato in una posizione più avanzata, sfruttando la sua attitudine al dribbling e la sua propensione al cross. Il belga, pur essendo un esterno a tutta fascia, ha spesso mostrato le qualità per agire più vicino alla porta avversaria, creando pericoli e offrendo assist ai compagni.

Jimenez, dal canto suo, rappresenta una soluzione più giovane ma altrettanto promettente. Il giovane spagnolo, con le sue qualità tecniche e la sua velocità, potrebbe essere lanciato in una versione più offensiva della squadra, contribuendo alla fase di spinta e alla creazione di superiorità numerica sulla fascia. La sua freschezza e il suo entusiasmo potrebbero rivelarsi un valore aggiunto per il Milan, specialmente in un contesto in cui la dinamicità e la creatività sulle fasce saranno fondamentali.

In sintesi, la strategia di Allegri, anche in assenza di Guela Doué, appare chiara e ben definita: puntare sulla flessibilità tattica, sulla versatilità dei singoli e sull’esaltazione delle qualità offensive dei propri esterni. Con Tare al suo fianco per le mosse di mercato, il Milan sembra orientato verso una squadra camaleontica, capace di adattarsi e sorprendere gli avversari, e di riprendere la sua corsa verso i massimi vertici del calcio italiano ed europeo. Il futuro è incerto, ma le basi tattiche del Milan di Allegri sembrano già gettate.