Mercato Milan, Mitrovic è stato ad un passo dai rossoneri? Vicenda incredibile, Tare fermato solo da questo importante ostacolo

Mercato Milan, sul finire della sessione estiva i rossoneri hanno fatto un tentativo concreto per Mitrovic: troppo alte le richieste d’ingaggio

Il calciomercato estivo 2025 si è chiuso con un colpo di scena non avvenuto per il Milan. Nelle fasi finali della sessione, il club rossonero ha sondato il terreno per l’attaccante serbo Mitrovic, un nome che avrebbe potuto infiammare il cuore dei tifosi. Tuttavia, l’operazione non è andata in porto a causa delle eccessive richieste d’ingaggio del giocatore. Questa notizia, riportata da Luca Cohen, getta luce sulle strategie del club e sulle sfide economiche che il nuovo assetto dirigenziale deve affrontare.

La strategia del nuovo Milan

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore ha segnato un’importante svolta per il calciomercato Milan. Entrambi i professionisti sono noti per la loro capacità di individuare e valorizzare talenti, ma anche per la loro attenzione alla sostenibilità finanziaria. La ricerca di un centravanti di peso era uno degli obiettivi principali per completare la rosa. Dopo aver valutato diverse opzioni, l’attenzione si è concentrata su Mitrovic, un attaccante con un profilo ideale: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un notevole fiuto del gol. Le sue prestazioni passate, sia a livello di club che con la nazionale serba, lo rendono un nome di grande appeal per qualsiasi squadra in cerca di una punta.

Le cifre e il rifiuto

Le trattative con l’entourage del giocatore sono state avviate, ma le richieste economiche di Mitrovic hanno rappresentato un ostacolo insormontabile. Nonostante la volontà del Milan di rafforzare il reparto offensivo con un giocatore di tale calibro, i parametri d’ingaggio proposti dal giocatore hanno superato i limiti imposti dalla società. Il nuovo corso del Milan, sotto la guida di Tare, si basa su una gestione attenta e oculata delle risorse. L’idea è quella di costruire una squadra forte e competitiva, ma senza mettere a rischio l’equilibrio finanziario del club. Un approccio che, pur potendo deludere i tifosi a breve termine, mira a garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo. Il rifiuto di assecondare le pretese economiche di Mitrovic dimostra la fermezza della dirigenza e la sua adesione a una politica di responsabilità economica.

Le implicazioni per il futuro

L’operazione mancata per Mitrovic ha un significato più ampio. Dimostra che il Milan, pur ambendo a competere ai massimi livelli, non è disposto a cedere a esborsi folli per singoli giocatori. La linea societaria è chiara: si investirà su giocatori che, oltre a essere tecnicamente validi, si inseriscano in un progetto a lungo termine e rispettino i parametri economici stabiliti. Questo approccio è in linea con la visione di Allegri, che ha sempre preferito lavorare con squadre solide e coese, piuttosto che con singoli campioni strapagati. La scelta di non puntare su Mitrovic è stata un segnale forte: il nuovo Milan vuole vincere, ma lo farà a modo suo, con intelligenza e pragmatismo.