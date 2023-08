Taremi Milan: oggi un nuovo incontro! La strategia di Furlani. Ballano cinque milioni tra la domanda e l’offerta per l’attaccante

Il Milan ha scelto il suo decimo acquisto in questa sessione di mercato: è Mehdi Taremi. I rossoneri sono a caccia del centravanti e hanno scelto l’iraniano per far fronte a questa esigenza.

La richiesta iniziale del Porto era di 30 milioni, ma in queste settimane è divenata di 20. Oggi c’è un nuovo incontro a distanza tra i due club: il Milan offrirà 15 milioni, ossia 5 di distnza dalla cifra chiesta dal club portoghese. Nella giornata odierna, la società rossonera capirà se l’operazione è fattibile oppure no. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.