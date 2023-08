Taremi Milan: Furlani attende questo per l’ultimo assalto! Le ultime. Il centravanti è la priorità rossonera, tocca trattare con il Porto

La priorità sul mercato rossonero è Mehdi Taremi: è lui l’attaccante in cima alla lista di Furlani e Moncada per completare il reparto offensivo. I rossoneri non hanno intenzione di arrivarea a 20-25 milioni, ossia la richiesta del Porto. Si spingeranno a 15 milioni più bous, con la speranza di poter ricavare anche qualcosa dalle cessioni.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ulteriori aggiornamenti sono previsti già oggi, quando gli agenti del giocatore incontreranno il club portoghese. Squadra che deve far fronte alla rabbia di Conceicao, che potrebbe perdere un titolare.