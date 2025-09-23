Mercato Milan, Tare ci ripensa: questa mossa non si farà, ecco il perchè! Dettagli

Mercato Milan, Igli Tare prende nota della volontà di Santiago Gimenez: il messicano non vuole assolutamente lasciare i rossoneri a gennaio

Santiago Giménez, l’attaccante messicano del Milan, sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Le recenti indiscrezioni di mercato lo volevano già con la valigia in mano, ma la sua ferma volontà di restare e lottare ha smentito ogni voce. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Giménez non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave rossonera. Nonostante le difficoltà iniziali, il suo obiettivo è chiaro: giocarsi le sue carte al massimo e dimostrare il proprio valore con la maglia del Milan.

La Scelta Coraggiosa e la Fiducia di Società e Allenatore

La notizia, confermata da una fonte autorevole come Fabrizio Romano, sottolinea la mentalità d’acciaio del giovane attaccante. L’inizio di stagione non è stato dei più semplici per “El Bebote,” che non è ancora riuscito a sbloccarsi e a segnare il suo primo gol in campionato. Questa situazione, unita alla forte concorrenza nel reparto offensivo, avrebbe potuto spingere un altro giocatore a cercare una via d’uscita più facile sul mercato. Invece, Santiago Giménez ha scelto la strada più difficile e coraggiosa: quella della resilienza e del duro lavoro.

Questa determinazione trova un riscontro positivo anche all’interno della società. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha sempre creduto nelle sue potenzialità. Anche l’allenatore Massimiliano Allegri ha espresso la sua fiducia nel giocatore, sottolineando l’importanza di concedere tempo ai giovani talenti per adattarsi a un nuovo campionato e a un nuovo contesto tattico. Nonostante la ricerca di alternative per il reparto offensivo sia sempre viva, come suggerito da alcune voci che parlano di un interesse per altri attaccanti, la stima per Giménez non è mai venuta meno. Allegri sa che la sua crescita passa attraverso la continuità e la fiducia.

Giménez e la Lotta per il Posto da Titolare

La scelta di Giménez è un messaggio forte e chiaro anche per i suoi compagni di squadra e per i tifosi. Vuole dimostrare di essere all’altezza delle aspettative e non ha comunicato al suo agente, Rafaela Pimenta, di esplorare altre opzioni. La sua testa è unicamente sul campo, concentrata sull’allenamento quotidiano e sulla ricerca del feeling con i compagni e con gli schemi di Allegri. Il mercato per lui non esiste in questo momento.

L’attaccante messicano, che ha già avuto un percorso importante nel calcio olandese con il Feyenoord, sa che il campionato italiano è molto più tattico e richiede un periodo di adattamento. La pressione è alta, ma la sua volontà di non abbattersi è la sua arma più forte. In un calcio dove la pazienza è spesso un lusso, la scelta di Giménez di resistere e di lottare è un esempio positivo. Il Milan ha investito su di lui, e lui è pronto a ripagare la fiduciariposta in lui con gol e prestazioni all’altezza. Il cammino è ancora lungo, ma la determinazione è quella giusta.