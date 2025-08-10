Mercato Milan, Tare completamente spiazzato! Affare in frenata? L’ultima richiesta complica i piani

Mercato Milan, Igli Tare spiazzato dallo Young Boys: il club svizzero ha alzato le richieste per il cartellino di Athekame. Ultime

Il calciomercato Milan si trova di fronte a un’improvvisa impennata nella trattativa per Zachary Athekame, il promettente terzino destro dello Young Boys. Quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo, con il club svizzero che ha rialzato notevolmente le sue pretese economiche. La notizia, riportata con dovizia di particolari da La Gazzetta dello Sport, getta un’ombra sulla chiusura dell’operazione, inizialmente prevista entro la fine di questa settimana.

Il Diavolo, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, aveva individuato in Athekame un profilo ideale per rinforzare la fascia destra. Il giovane talento, classe 2005, ha mostrato un potenziale enorme, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. Il Milan, forte della volontà del giocatore di vestire il rossonero, aveva già formulato due offerte: una prima da 7 milioni di euro e una seconda da 8 milioni più bonus. L’ultima proposta, ulteriormente migliorata, era salita a 10,5 milioni di euro totali, una cifra che fino a poco tempo fa sembrava sufficiente a chiudere l’accordo.

Il cambio di rotta è dovuto all’irruzione di un’offerta ben più sostanziosa proveniente dalla Francia, pari a 13 milioni di euro. Questa mossa ha fornito allo Young Boys un potere contrattuale inatteso, spingendoli a chiedere una cifra superiore rispetto alle aspettative iniziali. Per il Milan, ciò significa dover tornare al tavolo delle trattative e formulare una nuova proposta, che dovrà essere significativamente più alta per ottenere il tanto agognato via libera.

Nonostante l’impasse, La Gazzetta dello Sport rassicura: l’affare non è saltato. La volontà di Athekame di approdare al Milan rimane un fattore determinante. Il giovane terzino ha espresso una chiara preferenza per la destinazione rossonera, e questo gioca a favore del club di via Aldo Rossi. Tuttavia, la pressione è forte, e la concorrenza, specialmente quella francese, potrebbe spingere il prezzo ancora più in alto.

Per Igli Tare, questa è una delle prime vere sfide sul mercato. Dimostrare la capacità di negoziare con fermezza e di convincere lo Young Boys a cedere il proprio gioiello sarà fondamentale. Il Milan, con Allegri al timone, è ansioso di completare la rosa in vista della nuova stagione, e Athekame rappresenta un tassello importante per il futuro del progetto. La strategia del club dovrà essere rapida e incisiva per non perdere un obiettivo così pregiato. I tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso gli sviluppi di questa intricata vicenda di mercato, sperando che il sogno Athekame possa presto diventare realtà. La trattativa è ancora aperta, ma il Milan sa che dovrà spingere sull’acceleratore per avere la meglio in questa competizione serrata.