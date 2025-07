Mercato Milan, Tare cambia strategia? Clamorosa novità sulle mosse in entrata dei rossoneri: non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, Igli Tare può cambiare strategia? Senza l’arrivo di Jashari i rossoneri potrebbero non acquistare nessun centrocampista

Il calciomercato estivo è sempre un momento di grandi aspettative e incertezze per i tifosi, e il Milan non fa eccezione. Con il nuovo assetto dirigenziale che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, le strategie di mercato sono sotto la lente d’ingrandimento. Una delle situazioni più calde riguarda la mediana, in particolare l’interesse per Ardon Jashari. Ma cosa succederebbe se il centrocampista svizzero non dovesse vestire la maglia rossonera? Gazzetta.it ha sollevato la questione, e il Milan si trova di fronte a diverse opzioni, alcune delle quali potrebbero stravolgere i piani iniziali.

L’interesse per Jashari è concreto, ma il calcio è fatto di alternative. Un nome che era stato sondato in precedenza è quello di Javi Guerra, talentuoso centrocampista che milita in Liga. Tuttavia, la concorrenza per il giovane spagnolo è agguerrita: su di lui ci sono gli occhi attenti di due colossi europei come il Manchester United e l’Atletico Madrid. Questa situazione rende l’affare Guerra decisamente più complesso e costoso, rischiando di far lievitare il prezzo e rendendolo meno appetibile per le casse rossonere. Il Milan di Tare dovrà valutare attentamente se partecipare a un’asta internazionale per un profilo che, seppur di grande prospettiva, potrebbe richiedere un investimento economico significativo.

La Visione di Allegri: Numeri e Priorità

Il nodo cruciale, come sottolineato da Gazzetta.it, riguarda anche la numerosità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Attualmente, il tecnico livornese può contare su ben sei centrocampisti, un numero che potrebbe essere considerato sufficiente per affrontare la stagione su più fronti, tra campionato e coppe. Questa abbondanza nel reparto mediano potrebbe portare a una decisione sorprendente: quella di non intervenire ulteriormente sul mercato per il centrocampo.

Se il Milan decidesse di mantenere l’attuale organico a centrocampo, ciò libererebbe una parte del budget destinata a questo ruolo. Questa somma potrebbe essere deviata su altri ruoli ritenuti più prioritari da Allegri e Tare. Quali sono questi ruoli? Le indiscrezioni parlano di un possibile rinforzo in difesa, magari un centrale di spessore per blindare la retroguardia, oppure un investimento su un esterno offensivo in grado di dare maggiore imprevedibilità all’attacco. La flessibilità del budget è un aspetto cruciale nel mercato moderno, e il Milan potrebbe sfruttare questa leva per rafforzare aree dove le carenze sono più evidenti o dove si vuole innalzare ulteriormente il livello qualitativo.

Le Implicazioni delle Scelte

La scelta di non acquistare un ulteriore centrocampista, seppur dettata da una logica numerica e strategica, avrebbe delle implicazioni importanti. Significherebbe piena fiducia nei sei centrocampisti attualmente in rosa, richiedendo a ciascuno di loro di essere al massimo della forma e di garantire prestazioni costanti per tutta la stagione. Al contempo, la possibilità di reinvestire altrove il budget potrebbe portare a un miglioramento qualitativo significativo in altri reparti, rendendo la squadra più equilibrata e competitiva nel complesso.

In definitiva, il futuro del centrocampo del Milan è un rebus affascinante. L’eventuale mancato arrivo di Jashari non sarebbe necessariamente un problema, ma un’opportunità per Tare e Allegri di rimodellare le strategie e concentrare gli sforzi su altri obiettivi. La parola chiave è flessibilità, e il calciomercato Milan sembra intenzionato a muoversi con intelligenza e pragmatismo per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per capire quali saranno le mosse definitive del nuovo corso rossonero.