Mercato Milan, Tare spiazzato in estate! Spunta la richiesta che nessuno si aspettava, la ricostruzione lascia di stucco

Yacine Adli, il talentuoso centrocampista franco-algerino, ha concluso la sua complessa estate con una decisione inaspettata. Dopo aver trascorso l’intero precampionato con la squadra Milan Futuro, con cui però non poteva partecipare a partite ufficiali, il giocatore ha preso la strada dell’Arabia Saudita. A inizio settembre, Adli è stato ceduto a titolo definitivo all’Al Shabab, un’operazione che ha fruttato al calciomercato Milan circa 8 milioni di euro. L’affare non è stato vantaggioso solo per il club rossonero: anche il giocatore ha beneficiato di un contratto sontuoso, che lo ha convinto a lasciare l’Italia.

Le rivelazioni di Matteo Moretto

Le indiscrezioni sul trasferimento di Adli sono state svelate dall’esperto di mercato Matteo Moretto in uno dei suoi recenti video su YouTube. Moretto ha fornito dettagli cruciali sullo stipendio e sulle trattative estive che hanno preceduto la cessione finale. Secondo il giornalista, l’accordo con l’Al Shabab prevede uno stipendio netto per il giocatore di ben 6 milioni di euro, una cifra che riflette l’alto valore del campionato saudita e il potere economico dei club locali. Questo laute retribuzione ha superato di gran lunga qualsiasi altra offerta ricevuta.

I no a Torino e Sassuolo

Le parole di Moretto hanno gettato luce anche sul mercato italiano. Nonostante il desiderio di Adli di rimanere in Italia, diverse trattative non sono andate in porto. Due club in particolare, il Sassuolo e il Torino, avevano mostrato un forte interesse per il giocatore durante l’estate. Tuttavia, secondo Moretto, Adli non era convinto di nessuna delle due destinazioni. Il centrocampista cercava un progetto che lo convincesse appieno, e sia la squadra emiliana che quella piemontese non sono riuscite a soddisfare le sue aspettative.

Il rifiuto alla Fiorentina e il sogno rossonero

Il retroscena più sorprendente riguarda però la Fiorentina. Moretto ha rivelato un aneddoto significativo: “è stato il ragazzo verso la fine della scorsa stagione a chiedere alla Fiorentina di non essere riscattato”. Adli, infatti, sperava in un ritorno al Milan. La sua idea fissa era quella di tornare a vestire la maglia rossonera e di giocarsi un posto nella rosa allenata da Massimiliano Allegri, con il sostegno del direttore sportivo Tare. Il suo sogno era quello di dimostrare il proprio valore e di conquistarsi la fiducia del club. Purtroppo per lui, la strategia non ha funzionato, e il Milan, pur accogliendolo in ritiro con la seconda squadra, ha optato per la cessione definitiva. La scelta del club è stata dettata da logiche economiche e di rosa, che hanno prevalso sulla volontà del giocatore. Adli ha dovuto così abbandonare il progetto rossonero per abbracciare la nuova avventura in Arabia Saudita.