Mercato Milan, arriva il no categorico di Tare! Retroscena estivo, il DS ha bloccato sul nascere quella possibile cessione

Mercato Milan, spunta il clamorosa retroscena estivo: Igli Tare, DS dei rossoneri, ha bloccato sul nascere la possibile cessione di Torriani al Lione

La sfortuna si abbatte ancora sul Milan, con l’ennesimo infortunio che colpisce un pilastro della squadra. Il portiere francese Mike Maignan, fermato da un problema al polpaccio rimediato nella sfida di campionato contro il Bologna, è costretto ai box. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fortunatamente escluso lesioni gravi, ma l’estremo difensore sarà comunque indisponibile per un periodo. La sua assenza si farà sentire nelle prossime gare, a partire dal cruciale match di campionato contro l’Udinese e dalla successiva partita di Coppa Italia contro il Lecce.

Le scelte di Allegri e il piano di Tare

L’infortunio di Maignan apre a nuove opportunità e a scelte importanti per lo staff tecnico. Per la gara di sabato in Friuli, l’allenatore Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare tra i pali Pietro Terracciano, portiere di comprovata esperienza e affidabilità, chiamato a garantire solidità in un momento delicato. La sfida successiva contro il Lecce, però, potrebbe riservare una sorpresa. Come riportato da “Il Giornale”, non è esclusa l’ipotesi di vedere all’opera il giovanissimo Lorenzo Torriani, promettente portiere del settore giovanile rossonero. La decisione, che spetta al tecnico, sarebbe un segnale forte di fiducia verso i talenti della cantera milanista.

Il futuro della porta rossonera: il “no” secco a Lione

La notizia su Torriani non è l’unica a destare interesse. “Il Giornale” rivela un retroscena di mercato che conferma la grande stima del club nei confronti del giovane portiere. Durante la scorsa sessione estiva, era arrivata per lui una richiesta ufficiale dalla Francia, in particolare dal Lione di Paulo Fonseca. Una proposta che avrebbe potuto tentare molti, ma la risposta del Milan, per volere del direttore sportivo Igli Tare, è stata un categorico no. Questa scelta dimostra quanto il club creda in Torriani, visto non solo come una soluzione per l’emergenza attuale, ma come una risorsa fondamentale per il futuro a lungo termine della porta rossonera. La volontà di Tare e della dirigenza è chiara: costruire il futuro su basi solide, fatte di giovani talenti da far crescere in casa. Il lavoro di scouting e valorizzazione del calciomercato Milan si conferma una priorità, e la storia di Torriani, che il club ha voluto trattenere a tutti i costi, ne è la prova più evidente.